ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-07-28 20:52

ـ يقال إن "ملف" مديونيات الأندية "تاه" بين اتحاد الكرة والهيئة العامة للرياضة!!

ـ هل سيكون حال هذا الملف كحال ملف إبراء الذمة المالية الذي ما زال "معلقاً" وغامضاً بين المجلسين السابق والحالي لاتحاد الكرة!!

ـ انضم المدافع المصري أحمد حجازي لفريق ويست بروميتش البيون؛ ليشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز ككثير من زملائه المصريين أمثال محمد صلاح والنني والمحمدي وغيرهم..

ـ أيضاً انضم الحارس عصام الحضري ومواطنه مصطفى فتحي بفريق التعاون ليشاركا في الدوري السعودي للمحترفين كحال مواطنهم النجم محمود كهربا..

ـ تألق احترافي خارجي لنجوم الكرة المصرية.. السؤال ما زال قائماً: متى نجد اللاعبين السعوديين يحترفون خارجياً؟!!

ـ أتمنى ألا يكون صحيحاً أن الاتحاد العربي لكرة القدم "يفكر" في إقامة النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية في لندن!!

ـ نفاخر "بعروبتنا"، ثم نذهب لنقيم بطولاتنا في "الغرب"!!

ـ أقيمت نسختان من كأس السوبر السعودي في لندن، ولم تسجلا أي نجاح على صعيدي الحضور الجماهيري أو حتى التسويقي..

ـ تأهل المنتخب السعودي تحت 23 سنة "الصعب جداً" لنهائيات آسيا في الصين 2018، يجب ألا يحجب أنظار اتحاد الكرة عن ضعف الجهاز التدريبي لهذا المنتخب، وأن هذا الجهاز لن يستطيع قيادة الأخضر الأولمبي إلى أي إنجاز في النهائيات..

ـ نتائج مخيبة للآمال بشكل غير معقول ولا مقبول حققها منتخب الكرة الطائرة في نهائيات أمم آسيا في إندونيسيا!!

ـ لا جديد.. إخفاقات متواصلة لمختلف الألعاب السعودية "باستثناء كرة اليد" وسط صمت غريب من قبل اللجنة الأولمبية!!

ـ لا أعلم كيف سيكون حال الرياضة السعودية في الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020"؟!

ـ لن يجد الهلاليون إعداداً للفريق الأولمبي للموسم الجديد مثلما وجدوه من خلال مشاركتهم في البطولة العربية..

ـ شارك النجمان محمد الشلهوب وياسر القحطاني في الشوط "الثاني" في لقاء الهلال الودي في معسكره في النمسا، ثم استبدلهما المدرب دياز عند الدقيقة "70"!!

ـ هذا مؤشر بأن الثنائي سيكونان في معظم ـ وربما كل ـ مباريات الموسم المقبل خارج قائمة الثمانية عشرة لكل مباراة، خاصة في ظل وجود 6 محترفين أجانب إلى جانب نجوم الهلال الدوليين والوجوه الواعدة المشاركة في البطولة العربية..

ـ لا يستحق النجمان ولا تاريخهما المتميز مع الهلال، "خاصة الشلهوب" هذا التعامل من قبل المدرب دياز أو هذه النهاية الفنية!!

ـ لا أعلم لماذا يصر الشلهوب وياسر على البقاء في الملاعب ولا يغادران حفاظاً على تاريخهما المطرز بالنجومية والمنجزات..

ـ التراجع عن اشتراط "خفض" المديونيات والسماح للأندية بالتسجيل.. هل هو ضعف من اتحاد الكرة والهيئة العامة للرياضة، أم لأن "الجهتين" لم تلتزما بسداد جزء من حقوق الأندية، وهذا تسبب في رفع حجم الديون!!