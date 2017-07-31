النصر بين الكيان والشخصنة

بقلم: مساعد العبدلي | Mon, 2017-07-31 21:27

أؤكد قناعتي التامة بأن فريق النصر الكروي ما زال في مرحلة الإعداد للموسم الجديد ولا يمكن الحكم على صورته الفنية التي كان عليها في البطولة العربية كمقياس لما سيكون عليه في الموسم المحلي..



ـ مدرب جديد.. محترفون أجانب ينضمون للفريق للمرة الأولى وبعدد كبير.. فريق عائد من إحباط موسمين ماضيين.. تأخر في دفع المستحقات المالية.. إلى جانب عدم استقرار إداري وفني خلال الأشهر الستة الماضية..



ـ كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على إعداد أقوى فريق كرة قدم في العالم..



ـ لكن رغم كل هذه المعطيات فلا يمنع ذلك من القول إن النصر لم يكن مقنعاً في الإسكندرية ومهما كانت ظروفه فإنه (كفريق ونجوم) قادر على أن يظهر بصورة فنية أفضل..



ـ أعتقد أن عودة النصر لوضعه الفني الطبيعي ليس بالأمر الصعب، فالنصر يملك كل مقومات العودة بل وتحقيق البطولات..



ـ لكن هذا يحدث لو أن ظروف النصر (طبيعية)!!



ـ مشكلة (فريق) النصر (بوضوح) وكذلك (باختصار) أنه يعيش ضحية (الصراع) بين (الكيان) و(الشخصنة)!



ـ أتحدث هنا على صعيد (النقد) وكشف السلبيات..



ـ عندما يكون (النقد) منطلقاً من هدف واحد هو مصلحة (الكيان) يكون من السهل جداً (إفاقة) أي فريق كرة قدم دخل غرفة الإنعاش.. لأن الجميع سيتحدون من أجله..



ـ أما إذا انقسم (العشاق) أو حتى كان منهم فئة (ولو قليلة جداً) يعملون من منطلق (شخصنة) النقد فهنا من الصعب جداً إصلاح الأمور!



ـ فريق النصر (اليوم) بل ومنذ موسمين ضحية صراعات النقد (المنقسم) بين مصلحة (الكيان) والموقف (الشخصي) من رئيس النادي..



ـ هذه هي حقيقة النصر ومهما حاول النصراويون قول غير ذلك فهذا يعني أنهم يغمضون أعينهم عن الحقيقة وستطول معاناة فريقهم وتزداد أوضاعه سوءاً..



ـ بينما مواجهة الحقيقة والسعي لحلها سيسهل كثيراً من معالجة أوضاع النصر..



ـ هناك فئة نصراوية أخذت على كاهلها (نقد) فريق النصر بل وربما محاربته (فقط) لأنها على موقف (شخصي) من رئيسه الأمير فيصل بن تركي!!



ـ هذه الفئة جاهزة لانتقاد أي سلبية حتى لو كان نوع الماء الذي يشربه اللاعبون خلال التدريبات !!



ـ هذه الفئة (تتصيد) الأخطاء البسيطة من أجل تضخيمها تحت ستار مصلحة النصر !! وهم في حقيقة الأمر يستهدفون الرئيس !!



ـ ألم تقل هذه الفئة (عند التعاقد مع المدرب جوميز) أنه لا يستطيع المشي بسبب وعكة صحية سابقة !! أعتقد شاهدنا جوميز على الطبيعة يقف ويمشي ويتحدث بشكل طبيعي..



ـ بل إن هذه الفئة (تتعمد) قبل كل مباراة ودية أو رسمية إلى تسريب قائمة أو تشكيلة للفريق غير صحيحة بقصد إحباط الجماهير وعدم الذهاب لمساندة الفريق !!



ـ نعم فريق النصر يحتاج للمزيد من العمل (الفني) المكثف ودفع مستحقات لاعبيه (المتأخرة) والانتظام في دفع المستحقات (المستقبلية)..



ـ لكن حتى لو قامت إدارة النصر بكل ذلك فلا تعتقد أن حال فريقها سينصلح ما لم يتم وضع حلاً لتلك الفئة التي (تشخصن) النقد والطرح حيال النصر..



ـ لا أعفي إدارة الأمير فيصل بن تركي من سلبيات تسببت في تدهور حال الفريق، لكن هذه الإدارة تنتظر من عشاق النصر نقداً هادفاً منطلقاً من البحث عن مصلحة الكيان وعدم التعامل مع النصر بالفكر (الشخصي) من خلال من يتولى رئاسته.