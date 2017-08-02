المنتخب همه الأول

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-08-02 21:06

-تواصل دورة تبوك الدولية "بعيدًا عن منافسات كرة القدم" نجاحها من خلال لم شمل نجوم كرة القدم السعودية السابقين، ممن يطلق عليهم لاعبي الجيل الذهبي "منتخب 84"..

- تشرفت بتلبية الدعوة لحضور الدورة وحظيت "كبقية المدعوين" بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، سواء من قبل الأمير الرياضي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان وبقية العاملين في الإمارة..

- أو كذلك من قبل اللجنة المنظمة ممثلة في شركة "RPM" دون ذكر أسمائهم؛ خشية أن أنسى أحدًا ممن يبذل جهودًا جبارة وكبيرة، أولاً لتقدير الضيوف وتوفير أجواء التمتع بالدورة، وثانيًا لنجاح الدورة على كل الأصعدة..

- لا أبالغ إذا قلت إن الأمير فهد بن سلطان والأعزاء في "RPM" قد ساهموا ونجحوا في لم شمل اللاعبين الدوليين السابقين، وكذلك لقاء الإعلاميين مع بعضهم، لدرجة أن أقول إن منظمي هذه الدورة والقائمين عليها قد منحوني شرف لقاء بعض الزملاء لأول مرة، رغم أننا نعمل في ذات المجال منذ فترة طويلة جدًّا..

- ولا أخفي أنني قلت للأخوة الأعزاء في "RPM" شكراً لكم على كل شيء، لكنني أقف عند أمر بعينه، وأقول لكم بصراحة تامة إنني أتقدم بجزيل الشكر لمن وجه باستضافة ثنائي "منسي للغاية وغائب عن المشهد"، هما شايع النفيسة وسمير عبدالشكور..

- قد لا يصدق القارئ العزيز أن كثيرين من الإعلاميين لم يتعرفوا على النجمين "شايع وسمير"، لولا أن أحد المنظمين قام بتعريفهم للبقية!

- من يصدق أن نجمين كبيرين ساهما في أول وأكبر منجز لكرة القدم السعودية لا يعرفهما الإعلاميون!!

- ربما لا تعرفهم الجماهير لكن ألا يعرفهم الإعلاميون فهذا هو التقصير الحقيقي بحقهما، والذي قاد لألا تعرفهم الجماهير!!

- نريد أن يظهر شايع وسمير وغيرهما من بقية الجيل الذهبي في المشهد الكروي والإعلامي السعودي، تقديراً لهم وحفظاً لجهودهم وتاريخهم..

- أما الأمير الرياضي "أحد صناع المنجز الكروي السعودي الأول"؛ فقد تحدث للإعلاميين ببساطته المعهودة دون قيود أو تحفظات..

- تحدث فتأكد لنا أنه مثلما يحتفظ بذلك التاريخ الجميل، فهو يتابع عن قرب حال الكرة السعودية اليوم..

- تحدث بشفافية عن أحوال الكرة السعودية وأشاد بدور الإعلام، وأنه لم يتردد في توجيه النقد له ـ أي للإعلام ـ نتيجة تقصيره في تناول بعض القضايا المهمة لكرة القدم، خاصة المنتخب السعودي..

- كشف فهد بن سلطان أن المنتخب السعودي همه الأول ومن بعد ذلك تأتي بقية شؤون كرة القدم السعودية..

- أكد أنه لا يمكن أن تكون كرة القدم السعودية قد حققت التطور ما لم يكن المنتخب السعودي دوماً في المقدمة، وتحديداً ظهوره في نهائيات كأس العالم، بل ليس مجرد الظهور، إنما الذهاب لأبعد دور ممكن في النهائيات..

- تحدث الأمير الرياضي عن مجلس اتحاد كرة القدم، وقال من حقهم أن يهتموا بأمور الانتخابات وإصدار أو تعديل اللوائح، لكن لا يعني أن ينسوا أو يغفلوا عن الأهم وهو المنتخب السعودي..

- قال إنهم ـ وكذلك الإعلام الرياضي ـ انشغلوا بأمور قد تكون مهمة، لكنها ليست بأهمية المنتخب السعودي وآلية إعداده للمرحلة المقبلة والمهمة جدًّا، المتمثلة بتخطي مباراتين تنقلان الأخضر نحو موسكو، حيث نهائيات كأس العالم 2018..

- قال الأمير فهد بن سلطان: "لا أحد يعلم ما هو برنامج إعداد الأخضر لمباراتي الإمارات واليابان، رغم أنه لم يتبق عليهما سوى أقل من شهر"!!

- وأضاف قائلاً: "لا أحد يتحدث عن كيف سيكون حال الهجوم السعودي في ظل انخفاض مستوى هداف المنتخب محمد السهلاوي، وبقاء نايف هزازي وناصر الشمراني دون أندية"!!

- قال الأمير الرياضي فهد بن سلطان لنا كإعلاميين، وهي رسالة لاتحاد الكرة، اجعلوا منتخب الوطن همكم الأول لأنه يمثل وطنكم..

- قال ذلك لأنه ـ أي المنتخب ـ يمثل همه الأول..