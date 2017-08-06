أسبوع في تبوك

بقلم: مساعد العبدلي | Sun, 2017-08-06 21:59

ـ قبل عدة أشهر تشرفت بزيارة منطقة الجوف تلبية لدعوة كريمة لحضور مهرجان الزيتون في نسخته العاشرة.

ـ سعدت كثيراً بل ودهشت مما رأيت في ذلك المهرجان من تنظيم مثالي ومنتجات (زراعية) وطنية وأسر منتجة تجعلنا نفخر ونفاخر.

ـ واليوم أغادر منطقة تبوك بعد أن قضيت فيها أكثر من أسبوع تلبية لدعوة كريمة من الأمير فهد بن سلطان والأعزاء في شركة RPM لحضور فعاليات النسخة الثانية من دورة تبوك الدولية في كرة القدم وكذلك التشرف بحضور افتتاح مهرجان الورد والفاكهة برعاية وحضور الأمير فهد بن سلطان.

ـ لا أتردد أن أقول أن المدة التي قضيتها في تبوك (8 أيام) هي أطول مدة أقضيها في مدينة سعودية خلاف مدينة الرياض حيث مقر إقامتي لدرجة أنني لم أقض 8 أيام في عنيزة (مسقط رأسي).

ـ ليس فخراً أن أغيب (أو أي سعودي) عن زيارة كل بقعة من بقاع وطننا الغالي بل إذا حدث هذا الغياب فهو نتيجة قصور لا يجب أن يحدث.

ـ من زيارتي للجوف وتبوك لمست كم هي فعالة وإيجابية المهرجانات المحلية ليس فقط على صعيد المبيعات المحلية بل وكذلك على صعيد الجذب السياحي.

ـ تحدثت سابقاً عن رحلتي للجوف واليوم أتشرف بالحديث عن أسبوع جميل للغاية قضيته في تبوك مر وكأنه 7 ساعات.

ـ مدينة تبوك في منتهى الجمال بأميرها وأهلها ومختلف سكانها...البشاشة والكرم وحسن الاستقبال كانت العنوان في كل ركن زرته خلال زيارتي.

ـ هل أتحدث عن ذلك المطار الدولي الجميل الذي هو بالفعل واجهة مشرفة لتبوك....أقول دوماً إن واجهة أي بلد هي المطار فمنه تأخذ الانطباع الأول وكان انطباعاً لا يوصف مروراً بطريق المطار السريع ثم الممشى الرياضي للأفراد والجماعات والعائلات.

ـ نهضة تنموية شاملة تشهدها تبوك بل أن من تشرفنا بلقائهم من سكانها أو ممن يترددون عليها قالوا بأن تبوك تنمو بشكل مذهل وتتغير خلال سنة وسنتين بشكل كبير.

ـ هل أتحدث عن مهرجان الورد الأخاذ بوروده المتنوعة وألوانه الزاهية...أو عن الفواكه التي تنتجها مزارع تبوك وأستغرب أننا مازلنا نستورد مثل هذه الفواكه في وقت تتفوق فاكهة تبوك طعماً على تلك المستوردة !

ـ أما المنتجعات السياحية في (شرما) على ساحل البحر الأحمر فهي حديث آخر لا يمكن لهذه المساحة أن تكفي للحديث عنها.

ـ منتجعات سياحية بحرية (تماثل) في تجهيزاتها الكثير من المنتجعات العالمية التي زرتها من قبل لكنها (أي منتجعات شرما) لم تحظ بتغطية إعلامية سياحية تليق بها.

ـ شرما تقع على ساحل البحر الأحمر في مقابل شرم الشيخ المصرية وتضم عدداً من المنتجعات السياحية التي تناسب العائلات والأفراد لكنها للأسف خالية من رواد ينعشونها.

ـ شرما (وبالتأكيد هناك غيرها على ساحل البحر الأحمر) تحتاج لتحرك سياحي (إعلامي) إذا كنا بالفعل نبحث عن تنشيط السياحة التي هي(في دول كثيرة من دول العالم) مصدر دخل كبير للدولة وللمستثمرين.

ـ ليعذرني الأمير فهد بن سلطان وكل أهالي تبوك وسكانها فقد حدتني أسطر المقالة ومساحتها أن لا أقول كل شيء عن تبوك.

ـ تستحق تبوك (الجميلة) الكثير من الوهج الإعلامي الباحث عن الإنصاف وتستحق أن يزورها السعوديون ففيها الكثير مما يستحق المشاهدة.

ـ بالتأكيد كثير من مناطق الوطن الغالي تستحق الزيارة لكنني هنا تحدثت عن منطقة تشرفت بزيارتها والإقامة فيها لأسبوع لا ينسى.

ـ شكراً لمن منحنا شرف زيارة تبوك وأخجلنا بتواضع أخلاقه وحسن تعامله سواء كان الأمير فهد بن سلطان أو المحيطين به أو الأعزاء في شركة RPM أو أهالي تبوك الكرماء الأوفياء.

ـ شكراً لتبوك (الجميلة) بكل ما فيها.