موسم فرق الوسط

بقلم: د.تركي العواد | Wed, 2017-08-09 22:19

إنه التوقيت الذي ننتظره كل عام. إنه وقت انطلاق الموسم الجديد. رغم أنها الجولة الأولى، إلا أنها جولة حاسمة ونتائجها سترسم ملامح المنافسة مبكرًا؛ فهناك فرق تغلي من الموسم الماضي، وأي تعثر يعني أزمة خانقة، وهناك فرق تحتاج فقط إلى ثلاث نقاط للانطلاق وزيادة الثقة.

ستكون العيون على مباراة الهلال والفيحاء؛ من أجل مشاهدة حامل اللقب يدشن موسمه، كما أننا متشوقون للظهور الأول للفيحاء في الدوري الممتاز، بعد الصفقات الهائلة التي أبرمها البرتقالي. لا أتوقع أن يصمد الفيحاء طويلاً في المباراة الأولى؛ فقلة الخبرة وعدم انسجام اللاعبين سيسهل المباراة على الهلال.

سيكون جمهور الأهلي على أعصابه أمام الاتفاق؛ فالفريق لم يقنعهم حتى الآن، خاصة بعد الخسارة من القادسية. المدرب والأجانب والفريق بأكمله بحاجة إلى وقت للانسجام. في المقابل الاتفاق جاهز بعد الفوز ببطولة تبوك، ولكن الوديات تختلف عن الرسميات، هكذا علمتنا كرة القدم؛ لذلك ستكون مباراة الجولة بامتياز، وستكون مفتوحة على كل الاحتمالات.

مباراة القادسية والرائد لن تكون سهلة أبدًا. هذه المباراة أنتظرها بشكل خاص لأنها بين فريقين أتوقع أن يكون لهما حضور مميز في الدوري. الاتفاق والتعاون والقادسية والرائد وبقية فرق الوسط سيكون لها كلمة قوية هذا الموسم، ولكن بشرط أن يبدؤوا بشكل قوي في أول جولتين؛ فالدوري السعودي قصير ومن يفرط في البداية يخرج مبكرًا من حسابات المنافسة على اللقب، ويدخل في معارك شرسة من أجل البقاء.

النصر والفيصلي مباراة أخرى حاسمة، خاصة بالنسبة للنصر الذي يمر بمرحلة غير جيدة فنيًّا. فالجماهير النصراوية قلقة بسبب المستوى المخيب الذي ظهر عليه النصر في البطولة العربية. أي تعثر للنصر سيكون ضحيته المدرب وربما تتسع الدائرة.