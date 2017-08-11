ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-08-11 21:36

ـ استقالة مرعي عواجي وعبد العزيز العيدان، ومن ثم اعتزال الحكم صالح الهذلول، هل ستكون المسمار أو الثقب "الأول" في قارب مجلس اتحاد الكرة الجديد؟

ـ قد يتبعهم كثيرون، وإذا لم يحدث ذلك فربما "تصحو" الجمعية العمومية من "سباتها"، وتقول كلمتها..

ـ لا تلوموا هذا الثلاثي طالما اتحاد الكرة لا يلبي مطالب اللجنة، خاصة مستحقات الحكام المالية في وقت يدفع الاتحاد للإنجليزي مارك كلاتنبيرج "وفقاً للديلي ميل الإنجليزية" نصف مليون جنيه إسترليني سنويًّا "مليونين ونصف المليون ريال"!!

ـ يقول الإنجليزي مارك كلاتنبيرج: "الإعلام السعودي سبب مشكلة التحكيم السعودي"!!

ـ ونحن كإعلاميين نقول إن الإعلام مرآة تعكس العمل المقدم من قبل الحكام!!

ـ فوز الاتفاق بلقب دورة تبوك الدولية، هل سيكون حافزًا للفريق للظهور المشرف في دوري المحترفين، أم أن ذلك سيكون بمثابة مخدر لا يصحو الاتفاقيون منه إلا متأخرين؟

ـ جولات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة ستحدد ذلك..

ـ ما يحدث من قبل اتحاد الكرة تجاه عبد الله القريني رئيس نادي الشباب، يثير الاستغراب، وكثير من الأسئلة!!

ـ لا بد أن يلتقي الطرفان لإزالة كل الخلافات.. أما إصدار البيانات "من طرف" والعقوبات "من الطرف الآخر"؛ فسيزيد الأمور توترًا وسوءًا..

ـ ملامح "عدم قناعة" لدى رامون دياز بقدرات الحارس العماني علي الحبسي..

ـ هل ستكون هذه نقطة "الخلاف" بين الهلاليين ودياز؟ السؤال: هل استشار الهلاليون دياز قبل التعاقد مع الحبسي أم لا؟

ـ نجاح النصراويين في إعادة المصري حسام غالي يعني أنهم ضربوا عصفورين بحجر.. لاعب كبير يعالج خلل محور الارتكاز.. وقائد متمكن يحتاج إليه الفريق الأصفر الذي يعاني من غياب القائد المتميز على أرض الملعب..

ـ أتمنى ألا يكون صحيحًا أن اتحاد الكرة بصدد إصدار قرار إلغاء الصعود والهبوط خلال هذا الموسم والموسم المقبل بسبب قرب "تخصيص" الأندية..

ـ لو صدر هذا القرار فسنفقد كل التنافس والإثارة.. لا أرى أي علاقة أو رابط بين "التخصيص" والصعود والهبوط!!

ـ ثم ما ذنب أندية الدرجة الأولى؟!

ـ من يصدق أن دوريًّا للمحترفين وبالملايين و6 محترفين أجانب لكل فريق، ومع ذلك يتم التغيير دون لوحة سواء إلكترونية أو غير ذلك!!

ـ هذا ما حدث في لقاء الفتح والتعاون في افتتاح النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين مساء أمس الأول الخميس!!

ـ شخصيًّا.. أعتبر انضمام المعلق القدير حماد العنزي للناقل الحصري "BC PROSPORTS" مكسبًا كبيرًا لمتابعي دوري المحترفين..

ـ أتمنى أن تستمر الجرأة التي تمتع بها الحكم تركي الخضير في لقاء الهلال والفيحاء، سواء من خلال عدم التردد باحتساب ركلات الجزاء أو منح البطاقات الملونة لدى كل الحكام وفي كل المباريات..