مع"خماسية"الاتحاد كانت لنا"عبرة"

بقلم: عدنان جستنية | Mon, 2017-08-21 21:17

لم تكن مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد في مجملها مباراة عادية في أحداثها الكروية ونتيجتها على وجه التحديد فـ"الخمسة"الاتحادية كانت بالنسبة لي ولكل العشاق والمتابعين"مفاجأة"غير متوقعة إطلاقا، فأكثر الاتحاديين "المتفائلين" كان يتوقعها تعادلا أو فوزابهدف أو هدفين بالكثير في حين أن "المتشائمين"كانوا متخوفين جداً منهزيمة بأي نتيجة ولكن لن تصل بأي حال من الأحوال إلى الرقم"الثقيل" الذي توقعه"أسوأ"المتشائمين وأكثرهم خوفا والمعني بذلك بطبيعة الحال هو كاتب هذه السطور حينما أعلنت قبل أيام من المباراة في برنامج"الحصاد الرياضي" بصحبة الزميل محمد الدرع أن الفريق الاتحادي سوف"يخسر" أمام الفيحاء بـ"خمسة"نظيفة وهنا"بيت القصيد"وكذلك"مربط الفرس" الذي قادني إلى كتابة هذا المقال.

ـ الخمسة الفتحاوية التي توقعتها هل كانت من باب"المبالغة"المتعمدة وكذلك "المقصودة"رغبة في دب الحماس والروح القتالية في قلوب اللاعبين" ليأتي ردهم في الملعب مغايرا ومختلفا يرضي جماهير العميد وكذلك تخدير الفريق المنافس، أو أنني أحاول كما ذهب البعض في مجتمع"تويتر" أن غايتي"التقليل"من مكانة وقامة نادٍ كبير مثل نادي الاتحاد،وقبل ان أجيب على هذين السؤالين"المنطقيين"أودّ ان أوجه سؤالا لأولئك "المحتقنين" غضباً وزعلاً مني،بصراحة هل توقع أي واحد منكم أن يفوز الاتحاد بـ"الخمسة" في موقعة المجمعة ؟طبعاً الإجابة لا،؟ طيب ليه؟ وهنا"بيت القصيد"ومربط الفرس لسؤال يفرض نفسه بحثاً عن إجابة؟

ـ كل هذه الأسئلة ماهي الا"لتفتيح"

الأذهان"المغلقة" المنعزلة تماماً في عالم تسكنه"العاطفة"فلست بذلك الذي يلعب بالكلمات والأرقام لـ"حاجة في نفس يعقوب"إنما ابني آرائي وفق منطق تحكمه"حقائق"ملموسة على أرض الواقع وليس"الخيال"أو العاطفة فالاتحاد الذي لعب في"المجمعة"ليس هو بذلك الذي لعب في"الجوهرة" أمام الباطن لا"شكلاً ولا مضموناً" فالفريق الذي لعب أمام"الفيحاء" ضم أسماء مختلفة عن الأسماء التي لعب بها في مواجهته الأولى بالدوري وحتى التي لعب بها في بطولة تبوك، ولو لعب بنفس الأسماء "المتهالكة" وبالذات في خط الدفاع لأكلها" الاتحاد بـ"الخمسة" وتحول توقعي إلى حقيقة ناهيكم عن أن فريق الفيحاء ماهو الانطباع الذي تكون عنه في أول مباراة له بالدوري لعبها أمام الهلال، ألم يكن مرعباً وهذا الرعب هو الذي ساهم في تلك"الرهبة" المسبقة التي كانت تراود وتقلق كل الاتحاديين وذلك خوفا من هزيمة فريق يجلب"البؤس والقرف والقهر والألم " لمحبيه وعشاقه وفقاً لما شاهدوه مؤخراً من مستويات مخيبة للآمال.

ـ خلاصة القول إن"خماسية"الفيحاء لم تكن حكماً "مستعجلا" كما وصفها حبيبنا"الغالي"المهندس الكابتن القدير"عبدالله بن بكر"في"تغريدة"ضمت في مجملها" نصيحة وإشادة"محب في آن واحد"ولم تكن أيضا هذه الخماسية من أجل دب الحماس في قلوب اللاعبين وتحذير الفيحاويين،وقد كان بمقدوري في هذا الهمس استخدامه "عذراً" ومبرراً للخروج من "شماتة" المنتقدين الناقمين على شخصي خاصة واللاعب "المحبوب"فهد المولد أعطاني"المنفذ" من خلال تصريح فضائي بما يضعني في موقع "البطل" أتفاخر وأقول أنا "السبب"واستعير مقولة الحجاج "متى أضع العمامة تعرفوني" أو أحولها لمصلحة الفريق الاتحادي ولكن أحسب أن "مصداقيتي"ستكون مهزوزة لدى متلق عندي في المقام الآول هو الأهم، فلولا اللاعب المبدع"فيلانويفا"ونجومية بعض اللاعبين وفي مقدمتهم"خالد السميري"وتغيرات أجراها سييرا" بالشوط الثاني، ناهيكم عن"استعجال" مدرب الفيحاء في تغييرات أجراها بعد هدف التقدم "الثاني" لفريقه قلبت المباراة رأسا على عقب لما فاز الاتحاد بتلك الخمسة الجميلة والأكثر من رائعة، وإن كنت قد انتقدت المدرب "سييرا"حول دفاع من الموسم الماضي كان يعاني ومازال يعاني وعلى سلوك يتمثل في فكر"متصلب" فالخماسية الاتحادية لم تغير موقفي فالاتحاد يحتاج إلى "عمل جبار" أيها المدرب القدير مع عذر التمس له تجاه " ظروف" لا ذنب له فيها تتلخص في"فروقات" تمنع الفريق من التسجيل وإصابات لاعبين كان "حكيماً" في عدم المخاطرة بهم.

ـ ختاما.هذا هو عالم الكرة"المدورة " المجنونة و"خماسية كانت لنا فيها "عبرة "وأي عبرة بس لمن يعتبر.