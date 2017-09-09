دوري المونديال

بقلم: سعيد غبريس | Sat, 2017-09-09 15:32

العودةإلىكأسالعالمبعداحتجابفيالمونديالينالسابقين،جاءتعودةقوية،أنجزهامنتخبالمملكة،خاطفًابطاقةالتأهلمباشرةوسطمجموعةمنالعيارالثقيل،أقلمايُقالعنهاإنهاتضم "جبّارين" منجبابرةالقارة،الذينيُفترضأنهمالمرشحونالدائمونللبطاقاتالأربع،تاركيننصفالبطاقاتلفرقناالعربية،خاصةأنّالكرةالسعوديةتوقفتمسيرتهابكأسالعالمبعدمونديال 2006،وهيالتيحجزتبطاقاتأربعةمونديالاتتوالياً.

القوةفيهذاالتأهل،تمثّلتفيحسمالبطاقةالمباشرةأماماليابان،وعلىحسابأسترالياالتيشكّلتالضيفالثقيلالدخيلوالبعبعالذيأخاففرقنا،وكانفوزهاببطولةالقارةالأخيرةآخرمظاهرالرعب.

هذهالعودةالقويةللمونديالتحقّقتبعدمسيرةشاقةمنالتصفيات،تخلّلتهاحالاتمنعدمالاستقرارالإداري "مناتحادعيدإلىاتحادعزت،ومنهيئةابنمساعدإلىهيئةآلالشيخمحمدثمّآلالشيختركيبعدالتأهلمباشرة".

ولمتكنالحالةالفنيةأفضلحالاً؛فالمدرّبالهولنديلميهنأبالاًفيحينأنّهلميهدأحركة،محقّقاًسلسلةانتصاراتطويلةبلاخسارة،غيرآبهبكلماأثيرمنشكوكوانتقاداتحولطريقته،وحولتواجدهمراراًخارجالمملكةوانشغالهبتحليلالمبارياتفنيًّافيدوريبلاده..

وسواءًأعتبرناأنّمارفيككفءأممحظوظ،فإنّنجاحهفيانتزاعبطاقةالتأهلالمباشرةإلىمونديالروسيا،أسكتولوعلىمضض،الأصواتالتيلمتكنمقتنعةبهفيأيحالمنالأحوال. وهاهوالهولندييحاولردالاعتبارلنفسهبتريثهبتجديدالعقد،متكئًاعلىقناعةاتحادالكرةبعمله،بخلافكلالجهاتالأخرىمنإعلاموجماهير "قبلالتأهل"،وظهرذلكجليًّابعدالخسارةأمامالإمارات. وهنايجبأنتحضرالشجاعةوالصراحةفيموضوعالتجديدللمدرب،الذيجعلالمنتخبالسعوديأولمنتخبعربييتأهللمونديالروسيا،والذيعلىالرغممنذلكلايعجبالكثيرين!!.

وفيرأيي،إنّأهمماحقّقههذاالتأهلللمونديال،أنّهأتىفيلحظةسياسيةحساسةتقودخلالهاالمملكةحربًاضدالإرهاب،فيالمنطقةوالعالم. وكانلحضورسمووليالعهدالأميرمحمدبنسلمانالمباراةأثرمهمفيإنجازصقورالمملكة.

وهذاالإنجازجاءفيأشكالمتعددة: فهوردّالاعتبارللكرةالسعودية،خصوصًاأنّالتأهلكانبهمةاللاعبينوبسواعدهموأقدامهم،وبخلافماكنانعتقدأنهلنيحصلإلابمساعدةمنصديق.. وهوردالاعتبارللمدرب "المرجوم" قبلالانتصار،وهوردالاعتبارلاتحادالكرةالحاليالذينزععنهصفةالاتحادالطريالعود. وهوأعطىالحقلكلمنكانوافي "السلطةالكروية"معظمفتراتالتصفيات،وفيمقدّمتهمرئيسالهيئةورئيساتحادالكرةالسابقان.

والحقيُقال،إنّهذاالتأهلالقويلمونديالروسياكرّسمقولةإنّالدوريالسعوديهوالأقوىفيالوطنالعربي؛فالأداءالبطوليفيالتصفياتعكسالبنيةالملتهبةلدوريهذاالعام،وهوبالطبعسيعطيالمزيدمنالحماسوالإثارةوالتشويق،وكيفلاوهودوريالمونديال.