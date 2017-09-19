الاتحاد في مأزق

بقلم: مساعد العبدلي | Tue, 2017-09-19 22:27

من شاهد تعبيرات وجه المدرب التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد، خلال مجريات لقاء الفيصلي والاتحاد، وتحديدًا بعد تقدم الفيصلي، يشعر بأن هذا المدرب كان محبطًا للغاية..

ـ سييرا مدرب قدير للغاية، والموسم الماضي خير شاهد، ولا يجب أن نحمله "كامل" مسؤولية حال الفريق الاتحادي هذا الموسم..

ـ من الطبيعي أن يتحمل "جزءًا" من المسؤولية؛ لأنه ضلع من أضلاع فريق العمل، لكن هناك أمورًا خارج إرادته تؤثر على الصورة الفنية للفريق..

ـ الجزء الفني الذي أرى ـ من وجهة نظري الشخصية ـ أن سييرا يتحمله، هو ضعف الأداء الفني للفريق عقب معسكر "جبل علي"؛ ما يعكس عدم نجاح المعسكر، وهذا أمر فني بحت يتحمله الجهاز الفني..

ـ أما الأمور التي خارج إرادة سييرا، فهي متعددة، وعلى الاتحاديين خصوصًا ونحن كنقاد، ألا نقسو على سييرا...

ـ أبرز عوامل معاناة الاتحاد أنه الفريق الوحيد في الدوري الذي يشارك بأربعة محترفين أجانب، ولو أصيب أحد الأربعة فسيلعب الاتحاد بثلاثة لاعبين فقط، بينما بقية الفرق تستفيد من 6 محترفين أجانب..

ـ حتى على صعيد اللاعبين المحليين، يعاني الاتحاد من حرمان قيد لاعبين جدد يدعمون الفريق..

ـ سييرا يعاني من قلة عدد المحترفين الأجانب، وعدم الاستفادة من لاعبين محليين، ثم تتضاعف المعاناة بتعرض بعض لاعبي الفريق لإصابات مؤثرة تحرم الفريق من خدماتهم!!..

ـ أي أن عدد اللاعبين المتاحين لسييرا ـ أصلاً ـ محدودون؛ فما بالك وهم يتناقصون مع تعرض بعضهم للإصابة!!..

ـ الاتحاد "فريق كرة القدم" اليوم ضحية مشاكل متراكمة متعددة، يعاني منها النادي، وتسعى الإدارة جاهدة إلى حل ما يمكن حله، وبالتالي سيستمر الفريق الكروي يعاني حتى يخرج الاتحاد "الكيان" من مأزقه..

ـ ما أرمي إليه من هذه الأسطر هو أن يتكاتف الاتحاديون بكل فئاتهم وشرائحهم ويدعمون فريقهم الكروي بقيادة سييرا حتى نهاية الموسم الحالي، ونهاية مشاكل الاتحاد..

ـ سيكون فريق الاتحاد ـ مع سييرا أو غيره ـ بحال أفضل في الموسم المقبل، بعد حل كل معوقات تدعيم وتقوية الفريق..

ـ متى استمرت حالة الإحباط التي كانت على محيا سييرا في لقاء الفيصلي، وامتدت للاعبي الفريق ومن ثم جماهيره، فإن الاتحاد سيتراجع من جولة لأخرى حتى يصبح من الصعب جدًّا انتشاله!!..

ـ على الاتحاديين ـ بكافة فئاتهم وشرائحهم ـ ألا يتركوا فريقهم يغرق وهم يكتفون بالمشاهدة!!..

ـ طالما لم يستطع رجال الاتحاد فك قرار قيد التسجيل، فإنهم قادرون على الالتفاف حول الفريق ورفع الروح المعنوية، وهذا ما يحتاج إليه الفريق اليوم، ولعل ملامح وجه سييرا تؤكد ذلك..

ـ ليس وقت مناقشة من تسبب للاتحاد بذلك؛ فرئيس الهيئة العامة للرياضة "حسم الأمر"، وأحال الملف للجهات المختصة..

ـ إنما هو وقت إنقاذ الاتحاد إذا كان الاتحاد يهمكم..