باوزا.. ضم حسين عبد الغني

بقلم: د.تركي العواد | Wed, 2017-09-20 22:20

تابعت بحماس لقاء مدرب المنتخب الجديد في برنامج "في المرمى"، وخرجت بانطباع رائع عن باوزا. أعجبتني كثيرًا ثقته في نفسه. لا أستغرب هذه الثقة؛ فباوزا كان المدرب رقم ثلاثة على العالم في عام 2009، ولديه من الخبرة ما يكفي للنجاح في مهمته.

أهم ما قاله في اللقاء إنه يرفض التدخل في عمله. هذه النقطة بالذات ستكون حاسمة في مسيرته مع الأخضر. نجاح المدرب السابق مارفيك وتأهله لكأس العالم كان سببه الأول أنه الأول.. كان الرجل الذي يتخذ القرارات دون الرجوع لأحد؛ ما أكسبه هيبة غير مسبوقة جعلت اللاعبين يخافون منه ويحترمونه.

المدرب الضعيف لا يقود أي فريق إلا إلى الهاوية.. لحسن الحظ أن باوزا ليس ضعيفًا.. نحن من بحثنا عنه.. قاتلنا من أجل التوقيع معه.. موقف المدرب اليوم قوي، ولكنه مع الوقت قد يتأثر بالضغوط، خصوصًا الجماهيرية. فكل واحد منا يريد رؤية نجمه المفضل يداعب الكرة في كأس العالم.

تصوروا أن هناك من يطالب بضم محمد الشلهوب وأحمد الفريدي للمنتخب، بل إن هناك من شطح بخياله أكثر ليطالب بياسر القحطاني وحسين عبد الغني لكي يختما حياتهما مع المستديرة في كأس العالم.

أتمنى هذه المرة فقط أن نتوقف عن الكلام المباح ونتخلى عن الصياح.. أتمنى هذه المرة فقط أن ندعم المنتخب ونعطي حسنا النقدي المرهف إجازة دون مرتب.. أتمنى هذه المرة فقط أن نحتفظ باقتراحاتنا وميولنا وكرهنا وحبنا لأنفسنا.. أتمنى أن نتخلى عن المدرب العبقري الذي في داخلنا إلى أن ينتهي كأس العالم.. لن ينجح المدرب وكل الشعب مدربون.

قبل أن أمشي:

كل عام ودربك أخضر.. كل عام وحبك يزداد ويكبر.. لم أعرف حب الوطن على حقيقته إلا في الغربة.. سبع سنوات في البعثة جعلتني أعرف قيمة الوطن وحب الوطن ومرارة الاغتراب.. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، واجعل وطننا شامخًا بين الأوطان.