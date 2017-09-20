‏المطاعم الرياضية استثمار ناجح!!

بقلم: إبراهيم بكري | Wed, 2017-09-20 22:20

لم يعد المطعم مكانًا للأكل فقط، بل أصبح أحد مصادر الترفيه، يجذب الزبائن من خلال الرياضة، بصناعة بيئة مناسبة للجماهير للاستمتاع بمشاهدة المباريات في شاشات كبيرة، موزعة في كل جهات المطعم.

المطعم الرياضي في كثير من دول العالم يجمع الجماهير الرياضية في المباريات الكبيرة، ويلبس الزبائن زي الفريق الذي يشجعونه، لتشعر كأنك في مدرجات الملعب.

لا يبقى إلا أن أقول:

تستطيع الأندية السعودية أن توفر فرصًا استثمارية تعزز إيرادات النادي، من خلال السماح للمستثمرين بافتتاح مطاعم تحمل اسم النادي كماركة تجارية جذابة لكل من يشجع هذا النادي.

قبل أن ينام طفل الهندول يسأل:

لماذا لا تحرص الأندية السعودية على تنويع مصادر دخلها؟!

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.