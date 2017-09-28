احترموا رموز الأهلي!!

بقلم: إبراهيم بكري | Thu, 2017-09-28 21:47

بعد نهاية مباراة ذهاب الهلال السعودي وبيروزي الإيراني في الاستوديو التحليلي بقناة بي إن سبورت، عماد الحوسني يروي قصة للتاريخ يقول:

"فهد بن خالد قال لي أنا أكثر واحد انسبيت "شتمت" عندما أحضرتك والسومة!".

الكثير من الإعلاميين الأهلاويين أعلنوا أن هذا الموسم سيكون الأخير للرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبد الله في المجال الرياضي ودعم الأهلي".

بسبب سوء إعداد الإدارة الأهلاوية للفريق بداية الموسم، أنشأت الجماهير هاشتاقًا مسيئًا للرموز الأهلاوية وتواصلت ردود الفعل الغاضبة بعد الخروج من بطولة أبطال آسيا في مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة غير مقبولة، الجحود لرموز ضحت بوقتها وأموالها من أجل دعم الفريق.

ثقافة السب "الشتم" لا تليق بأي مدرج في التعبير عن غضبه، هناك الكثير من الأساليب الحضارية التي تستطيع من خلالها التعبير عن رأيك دون المساس بالقيم الأخلاقية التي تجرم هذه التصرفات.

لا يبقى إلا أن أقول:

يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الإعلام لتهذيب سلوكيات الجماهير الشاذة في تصرفاتها، غير المقبولة في تعاطيها مع القضايا التي تخص ناديها.

أن تكون "راقي" يجب أن ينعكس على سلوكك وأخلاقك؛ لأن هذا اللقب لا قيمة له ونحن نلمس عكس ذلك، لا يمكن التعميم على أن جميع الجماهير الأهلاوية تعبر بهذا السلوك غير المقبول، بالعكس هناك الكثير من يعبر بالأسلوب الأمثل، لكن يجب التصدي لهذه التصرفات السلبية من بعض الجماهير التي لا تحترم رموز الأهلي؛ حتى لا ينتشر سوء أخلاقها في رياضتنا وتلوث جمال الروح الرياضية.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

لماذا بعض الجماهير لا تحترم رموز الأهلي؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..