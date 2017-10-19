الشاعر لا يأخذ رخصة من البلديّة!

بقلم: فهد عافت | Thu, 2017-10-19 22:23

"بلكونة" الجمعة، تُطل على كتاب، ليس لي من المقالة غير العناوين الفرعيّة الصغيرة، وعلامات تعجّبٍ، وبعض تقويسات!، وقفزات صغيرة حذرة!، ويا للغرور إذ أزعم بأهميتها!،

كتابنا اليوم: "هيّا نَشتر شَاعرًا"، رواية لأفونسو كروش، ترجمة عبدالجليل العربي، الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر، والمقتطفات من الطبعة الثانية:

ـ الخيال مواجهة:

الخيال ليس هروبًا من القبح، ومن الرعب، ومن المظالم الاجتماعية، وإنّما هو بالضبط: تصميم لبِنَاء بديل!.

ـ ثلاثة تعريفات للشاعر:

صامويل جونسون في معجمه العظيم، قدّم ثلاثة تعريفات لكلمة "شاعر"، وهي في ترتيب تنازلي حسب الأهميّة: الأول "شخص يبتكر"، الثاني "كاتب خيال"، وأخيرًا "كاتب قصائد"!.

ـ الكلمة نافذة وبحر:

.. لاحظتُ كتابةً على الجدار، بقلم حبر أسود فاتر، نحو ثلاثين سنتيمترًا فوق السرير.

* ما ذلك يا شاعر؟

* نافذة!.

* تبدو جملة، أو ربما بيتًا شعريًّا.

* إنها نافذة تُطِل على البحر!.

قرأت الجملة، كانت تقول: كيف للبحر الكبير جدًّا أنْ تحتويه نافذة صغيرة جدًّا؟!.

* ماما، هل تلك الجملة هي نافذة؟!.

* ماذا؟!.

* نافذة تُطل على البحر.

* هل فتح نافذة دون رخصة من البلديّة؟!.

ـ "بيع الجمل يا علي" لا، لا، لا تبِع:

قال الشاعر: يحمل الجَمَل على ظهره الأُفُق وجَبَلًا صغيرًا!.

ـ أهل الفن والوظائف:

لا يستطيعون العمل، هم مصابون بذلك المرض!.

ـ استحمام:

الشعر إصبع مغروس في الواقع، والشاعر كمن يخرج من الحمّام ويُمرِّر يده على المرآة المُكدَّرَة ليكتشف وجهه!.

ـ تحرير الحجَر:

أبيات الشعر تُحرِّر الأشياء. حين ندرك شاعريّة الحَجَر، فإننا نُحرِّره من "تحجّره"!. نُنقذ كل شيءٍ بالجمال. نُنقذ كل شيءٍ بالشعر. ننظرُ إلى جذع ميّت فتنبعث فيه الحياة: هو فقط نَسِيَ ماذا كان!.

ـ ليس لأنهم أغبياء:

الدراسات أثبتت أنّ الشعراء يُقيمون علاقة بسيطة مع الواقع ومع من يحيط بهم، ليس لأنهم أغبياء، ولكن تلك ميزتهم!.

ـ فُتَات وريح ومناقير:

الفُتَاتُ الذي يطير عاليًا، يُفضِّل مناقير الطيور على أهواء الرّيح!.

ـ الأشباح:

الأشباح غبيّة جدًّا. لو مَشَيْنا خَطوة نحوها، فلن تستطيع أنْ تُدرك أين نحن بالضبط!.

ـ حوار طويل جدًّا مع الشاعر:

* هل تعتقد أنّ الخضار والفواكه على رأس الأولويّات الضروريّة؟!.

* طبعًا لا.

* وماذا إذن؟

* الحريّة!.

ـ الثقافة كنز لا يفنى:

الثقافة لا تُستَهْلَك، فكلّما استخدمْتَها زادتْ أملاكك!.

ـ الكلام الذي عليه الكلام:

الشاعر ما زال معَنا ويقول لي:

من دون استعارات، ليس من الضروري الكلام!. أنا أستطيع أنْ أقول إنّ النافذة هي النافذة، ولكن كل الناس يعرفون ذلك!. بواسطة الشعر أستطيع القول إنّ النافذة هي قطعة من بحر أو قُبَّرة تطير!.

ـ البساطة:

إنّ القصائد في كل مكان، وفي أغلب الأحيان تُفضِّل الاختفاء في الأماكن الأكثر بساطة!.

ـ الشعراء والزمن:

الناس يرون الوقت يمُرّ، في حين نراه نحن يتوقّف: ثانية واحدة تُعادل الأبديّة!.

ـ ضرر الشعراء:

من الضروري دائمًا أنْ يكون لديهم قليلٌ من التخريب، وإلا فإنّ القيمة الشعريّة لديهم تنزل كثيرًا!.

ـ أخيرًا:

اقترب الشاعر وقال إنّ لديه عصفورًا حزينًا في القلب!.