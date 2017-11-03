ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-11-03 22:28

منح الصلاحيات الكاملة "فعلاً" وليس "قولاً" لجوستافو ستكون "أول" خطوة لإعادة فريق النصر لوضعه "الفني" الطبيعي...

ـ كل من تابع النصر آخر موسمين يشعر بأن الفريدي "وكذلك يحيى الشهري بحاجة لبرامج إعداد لياقي خاصة" لكن شيئاً من ذلك لم يحدث فلم يستفد النصر "ولا حتى المنتخب" من النجمين كما ينبغي...

ـ رؤية باوزا ودعم تركي آل الشيخ ستقود الفريدي ليعود نجماً كبيراً في منتصف الملعب يخدم النصر والمنتخب...

ـ يستحق النجمان فهد الهريفي وفؤاد أنور التكريم فقد خدما الكرة السعودية من أكثر من موقع ونجحا في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة رغم أنهما لم يكونا "دوماً" على وفاق مع الإعلام الرياضي لكن ذلك لم يحجب نجوميتهما...

ـ أيضاً لم يكن غريباً أن تلتفت الهيئة العامة للنجمين سالم مروان ومحمد الخليوي... شكراً تركي آل الشيخ فوقفتك مع الهريفي وفؤاد والخليوي وسالم مروان لا يقدم عليها إلا الكبار...

ـ في كرة السلة تتنافس أندية أحد والاتحاد والأنصار والفتح والنصر والأهلي على بطولات اللعبة...وفي كرة اليد أكثر من 4 فرق مرشحة للتنافس على الألقاب الموسمية...

ـ بينما في الكرة الطائرة ننتظر مواجهتي الأهلي والهلال لأن الفائز في المباراتين سيتوج بألقاب اللعبة... على اتحاد الكرة الطائرة السعي لإيجاد الحلول الكفيلة برفع عدد المتنافسين في هذه اللعبة...

ـ منح المسئولون للعائلات ما انتظروه طويلاً وبات بإمكانهم "أي العائلات" حضور المباريات...

ـ الأهم هو تفاعل العائلات إيجاباً مع هذا القرار من خلال "التقيد" بما يصدر من تعليمات تنظيمية بهذا الصدد تنفيذاً للتعليمات أولاً للرد على كل من حاول "التقليل" من مكانة المرأة السعودية...

ـ قرار مشاركة 5 من مواليد 1993 في الدوري مع الفريق الأولمبي سيكون كأي قرار له إيجابياته وسلبياته...

ـ من وجهة نظر شخصية... أبرز الإيجابيات رفع المستوى الفني ومنح الفرصة للاعبي الفريق الأول الذين لا يشاركون في دوري المحترفين مع الفريق الأول أن يلعبوا في الدوري الأولمبي...

ـ أبرز السلبيات أن مشاركة الخماسي قد تكون على حساب خمسة من المواهب الأولمبية الشابة...

ـ حتى قرار إقالة جالكا من تدريب الفيحاء والبياوي من تدريب القادسية يعد قراراً بوجهين... إيجابي وسلبي...

ـ السلبية في القرار أنه يمثل استمراراً لثقافة سعودية تتمثل في أن المدرب هو "الشماعة" لأي تراجع إلى جانب أن كثرة تغيير المدربين يساهم في غياب الاستقرار الفني...

ـ أما إيجابية القرار فهو أنه أتخذ وفق تقييم عمل لفترة طويلة وليس لنتيجة مباراة لأنه لو اتخذ لنتيجة مباراة لما أقيل المدربين وفقاً لنتيجة آخر مباراتين للفيحاء والقادسية...

ـ ليس من طبعي أن أعلق على أي قائمة للمنتخب السعودي لأن هذا قرار فني من اختصاص المدرب...

ـ لكن القائمة الأخيرة أيضاً لها إيجابياتها وسلبياتها... بدون ذكر أسماء أبرز سلبياتها أنها ضمت لاعبين لا يشاركون حتى من على دكة البدلاء...

ـ أبرز الإيجابيات أنها "أي القائمة" أكدت أنها مفتوحة لكل اللاعبين والأندية والدليل الصليهم ونوح وخبراني وأن من يجتهد في الجولات المقبلة فربما يظهر بقميص الأخضر في روسيا...