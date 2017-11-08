الأسر المنتجة والملاعب

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-11-08 21:37

أصبحت العائلات على بعد 6 أسابيع تقريباً من حضور مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية.. ولكي أكون أكثر دقة وتفاعلاً مع قرار السماح أقول إن الحضور سيكون "مبدئياً" في ثلاثة ملاعب فقط..

ـ الجهات الرسمية المسؤولة تعمل بشكل مكثف ومتواصل من أجل استكمال إجراءات دخول العائلات للملاعب.. وأرجو ألا يفهم أحداً أن دخولهم معقد لدرجة أنه يحتاج لدراسات وتنظيم إنما القصد من هذه الدراسة أمرين هامين..

ـ أولهما وضع الضوابط الخاصة التي تكفل لهذه العائلات الحضور دون معاناة من أجل تفعيل هذه القرار..

ـ الأمر الآخر يتمثل في توفير بيئة جيدة للعائلات يجعلها ترتاح كثيراً وهي تحضر المباريات بل ويشجعها على الحضور..

ـ لن أتحدث عن الضوابط لأنها تعتبر "بشكل تام" شأن خاص بالجهات الرسمية وهي الأكثر دراية ويجب أن نتركها تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها وأيضاً وفق خبرتها في وضع الضوابط..

ـ سأتحدث عن "بيئة" الملاعب وبالتأكيد لن أتحدث عنها كلها إذ من المفترض أن بعضها "كمواقع بيع التذاكر أو دورات المياه" تعتبر أموراً لا تحتاج للحديث عنها لأنها "من المفترض" جاهزة مع تأسيس الملاعب..

ـ سأتحدث عن أمرين هامين..

ـ أولهما يتعلق بآلية دخول المركبات التي تحمل العائلات، وهنا أتحدث عن تنظيم المرور خارج الملعب وكذلك البوابات المخصصة لدخول العائلات..

ـ أعتقد أنه قد تم عقد لقاءات "وإذا لم يتم فلا بد من سرعة عقدها" بين الإدارة العامة للمرور وإدارات الملاعب الثلاثة من أجل تنظيم دخول المركبات..

ـ ننتظر حملة إعلانية "واسعة جداً" عبر قنوات التواصل المختلفة "تلفزيون ـ إذاعة ـ صحف ـ تواصل اجتماعي ـ مطويات" تكشف للعائلات آلية الدخول لتفادي أي إرباك يحدث في الأيام الأولى لتفعيل قرار السماح بالدخول..

ـ بل لماذا لا يتم عرض هذه الآلية عبر استديوهات التحليل لمباريات الدوري السعودي للمحترفين التي تسبق الدخول للعائلات بأسبوعين أو أكثر "بحكم أن هذه الاستديوهات مشاهدة ومتابعة"..

ـ أما الأمر الآخر الذي أرغب التحدث عنه على صعيد بيئة الملاعب فهو يتعلق بالأسر المنتجة..

ـ نعلم أن موضوع الأسر المنتجة بات شائعاً من خلال حضوره في أكثر من مدينة وموقع ويسجل نجاحات إيجابية من كل شرائح المجتمع..

ـ لكن ما يعيق مشروع الأسر المنتجة أنه "غالباً" ما يرتبط بالمهرجانات والمناسبات عدا ذلك يفقد وهجه الإعلامي ومن ثم المردود المالي على الأسر المنتجة..

ـ هنا أطرح رأياً أتمنى أن يجد التجاوب من قبل الجهات الرسمية المسؤولة..

ـ نأمل أن تفكر "ومن ثم تجتمع" الجهات الرياضية المسؤولة "الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين" لمناقشة إمكانية منح الفرصة للأسر المنتجة في الملاعب التي ستحضر فيها العائلات..

ـ بل لماذا لا يتم السماح للأسر المنتجة بالحضور في كل ملاعب الدوري السعودي؟.

ـ إذا تم التفكير بهذا المقترح فمن المفترض تخصيص "أكشاك" في الملاعب للأسر المنتجة يتم تأجيرها بأسعار رمزية..

ـ تعمدت ألا أقول تمنح "الأكشاك" بالمجان مع أنني متأكد أن كثيرين يتمنون أن تكون كذلك ولكنني قلت أن يتم تأجيرها بمبالغ ميسرة بقصد..

ـ لو منحت "الأكشاك" بالمجان فربما لا تجد من الأسر المنتجة الاهتمام الكافي عكس تأجيرها بأسعار رمزية تجبر الأسر على المحافظة عليها على اعتبار أنها باتت أقرب لأن تكون جزءًا من ممتلكاتها..

ـ أيضاً هذه الأسعار الرمزية "يجب" أن تخصصها الملاعب لصيانة "الأكشاك" والمنطقة التي تقع فيها أو تحيط بها.