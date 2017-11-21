باللياقة النصر جديد

بقلم: مساعد العبدلي | Tue, 2017-11-21 21:42

منذ بداية النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين قلت إن السبب الأبرز لعلة النصر "الفنية" يتمثل في "ضعف" اللياقة البدنية...

ـ السلاح الأول للاعب كرة القدم هو تمتعه بلياقة بدنية عالية وعلى ضوء هذا السلاح يكون أداء اللاعب...

ـ النصر لم يكن جيداً ولا مقنعاً في البطولة العربية في مصر ولا في الجولات الأولى من الدوري لأن لياقة لاعبيه كانت ضعيفة للغاية والدليل أن النصر كان يعاني في الثلث الأخير من كل مباراة...

ـ ربما كانت هناك العديد من الملاحظات "الفنية" على إدارة المدرب السابق جوميز لكن لابد أن نقتنع أنه مهما كانت كفاءة جوميز "الفنية" فإنه لا يمكن أن ينجح في تحقيق النتائج في ظل تراجع المستوى اللياقي...

ـ جانب آخر ساهم في تردي أداء النصر تمثل في غياب "التجانس" والانسجام بين لاعبي الفريق المحليين ومحترفيه غير السعوديين...

ـ ومع رحيل "البرازيلي" جوميز وتولي "الأرجنتيني" جوستافو مهمة الإدارة الفنية لفريق النصر كانت أول وأبرز ملاحظات هذا الأخير أن الفريق يعاني من ضعف لياقي واضح ومؤثر...

ـ أعلن جوستافو في أكثر من مناسبة أنه يملك لاعبين أكفاء سيظهرون بشكل جيد ومقنع متى كانت لياقتهم البدنية كافية وأنه سيعمل على ذلك وهو ما حدث بالفعل...

ـ اهتم الفريق المعاون لجوستافو بالجانب اللياقي للاعبي النصر سواء خلال تواجد الفريق في الرياض أو من خلال رغبة المدرب وإصراره على إقامة معسكر خارجي في جبل علي...

ـ كان واضحاً من إصرار جوستافو على المعسكر أنه يبحث عن عنصرين هامين....

ـ رفع المستوى اللياقي من خلال تدريبات يومية مكثفة ولأكثر من حصة تدريبية...

ـ والعنصر الآخر صناعة الانسجام بين عناصر الفريق وهو "كما قلت" ما افتقده الفريق في أول جولات الدوري...

ـ نتائج المعسكر ظهرت "ولو مبدئياً" في مباراة الفريق أمام الرائد وهنا لا أتحدث عن الفوز الكبير وإن كان مؤشراً إضافياً على تحسن حال الفريق...

ـ أتحدث عن جانبين هامين ساهما في ظهور النصر بشكل فني مقنع قادته لتحقيق النتيجة الكبيرة....الجانب الأول الارتفاع الواضح جداً في مستوى لياقة لاعبي الفريق...

** ودليل ذلك أن لاعبي النصر كانوا يؤدون بذات الكفاءة اللياقية حتى نهاية المباراة عكس ما كان حالهم عليه في الجولات السابقة...

ـ الجانب الآخر تمثل في تجانس وتناغم واضح للغاية بين لاعبي الفريق من خلال تحركهم بدون كرة وتناقلهم للكرة بشكل لافت يعكس حفظهم لمواقعهم ومواقع بعضهم وهذا عمل فني متكامل...

ـ هناك عيب فني "يتعلق بلاعبي النصر" مازال مستمراً يتمثل في تراجعهم في أول دقائق كل مباراة "حدث أيضاً أمام الرائد" وهو ما يسمى بتأخر دخولهم للمباراة وهذا خطر كبير قد لا يسلم منه النصر دوما متى نجح الفريق المقابل في استثمار هذا الخلل النصراوي...

ـ عموماً باللياقة البدنية العالية والتجانس الكبير بين اللاعبين عاد النصر جديداً وسيكون أكثر اختباراً في لقاء الغد أمام الاتحاد...

ـ على النصراويين معالجة سلبية "تأخرهم" في دخول أجواء كل مباراة يخوضونها ليكونوا فريقاً مكتملاً قوياً مؤهلاً للمنافسة على اللقب...