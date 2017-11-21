1 More Step

بقلم: د. حافظ المدلج | Tue, 2017-11-21 21:42

يتفوق "الهلال" على غيره من أندية المملكة العربية السعودية في عدد البطولات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، مما زاد من جماهيريته الطاغية التي جعلت الشركات الراعية تتهافت عليه، بعد أن أثبتت الدراسات أن عدد جماهيره يفوق ضعف جماهير أقرب منافسيه، وفي عالم كرة القدم، يصبح للجماهير تأثير يوازي حجمها في الكثافة والقوة، ومن أساليب التأثير الإبداع في "تيفو" المباريات الكبيرة مثل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا "1 More Step".

ويبدو أن تأثير "التيفو" كان كبيرًا جدًّا في نجوم "الهلال" الذين تسابقوا على إهدار الفرص وارتكاب الأخطاء، حتى لا يكون الحسم في "الرياض"، فمن تابع المباراة يعلم أن هناك أمورًا خارج الإطار الفني للمباراة، تسببت في عدم إنهاء الصراع على اللقب في مباراة الإياب، فقد كان هدف الفريق الضيف نتيجة أخطاء متراكمة بدأت بخطأ التمرير في هجمة هلالية واعدة، تحولت إلى هجمة مرتدة صاحبها خطأ في التغطية ومنع تقدم الخصم، ثم خطأ أكبر في تخليص الكرة التي تحولت إلى هدف بارد أطفأ لهيب الجماهير التي كتبت "1 More Step".

ذلك الهدف نسف جميع نظريات ثقافة "الذهاب والإياب" التي تقول إن أهم الأهداف ألا تستقبل شباك المستضيف أي هدف، لأن الهدف خارج الديار أهم أهداف الفريق الضيف، وقد نجح الفريق الياباني بمساعدة عدد من نجوم سفيرنا في قطع نصف الطريق نحو اللقب، من خلال الهدف الذي سجله في وقت مبكر، وبأخطاء بدائية لا تتناسب مع خبرة النجوم الذين تناوبوا على ارتكاب تلك الأخطاء، فأصبحت الخطوة الأصعب "1 More Step".

أتفهم أن يخطئ نجوم "الهلال" الذين خاضوا تجربة "سيدني" المريرة، فجربوا مرارة الحظ السيء والتحكيم الأسوأ، وما صاحبهما من ذكريات سيئة بقيت حتى يومنا هذا تحاصر نجوم وجماهير "الزعيم"، ولكنني لا أتفهم أن توتر النجمين الخبيرين الكبيرين "ميليسي" الذي كاد أن يطرد في الدقائق الأولى لتهوره غير المبرر بعيدًا عن مناطق الخطر، أو "خربين" الذي أهدر فرصًا سهلة كانت كفيلة بحسم اللقب ولكنه قرر مع الجماهير "1 More Step".

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السبت المقبل موعدنا مع "Last Step" التي أصبحت أصعب بسبب نتيجة الإياب، ولثقتي في ثقافة الفريق الياباني، أرى المهمة أصعب بكثير مما يتصوره البعض، عطفًا على سيطرة "الهلال" على مباراة الذهاب، فقد وصل "أوراوا" إلى النهائي عبر طريق صعبة، كان في جميع محطاته يحقق الانتصار على ملعبه بعد الحصول على نتيجة إيجابية خارج الديار، لكن الأمل في الله ثم الهلاليين كبير، وعلى منصات التتويج نلتقي،،