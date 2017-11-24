عن الشعر والرسم والموسيقى والرواية!

بقلم: فهد عافت | Fri, 2017-11-24 23:38

ـ إهداء الكتب، إنْ صُوحِبَ بطلبِ رأي، فهي: رشوة.

ـ أرسل لي الصديق هاني الشحيتان، صورة مقولة موقّعة بِاسم سلفادور دالي: "إنّ أولئك الذين يترفّعون عن تقليد أعمال الآخرين لا يُنتجون شيئًا"، وتحت الصورة/ المقولة، كتب: معلومة صادمة بالنسبة لك ولي، ولكل الذين سرقوا بعض القناعات منك، أعرف أنك ضد التقليد، ربع قرن ونحن نحارب التقليد، الخوف أننا كنّا على خطأ، ورّطتنا.

ـ كان ردّي: يقصد التّعلّم والتدريب: التقليد في أول الأمر طيّب طالما هو فأر في صندوق التأثر.

ـ عمومًا، كل الفنون لا يمكن التقدّم فيها من خلال التقليد، لكن هناك فنون لا يمكن التقدم "نحوها" أصلًا، دون تقليد، أوضَح هذه الفنون التي لا بد للموهوب فيها من البدء مُقلِّدًا: الموسيقى والرسم.

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ـ كان بدر بن عبدالمحسن يرى أنّ من علامات ودلائل وجود الموهبة عند الشاعر، استماتته في تحسين خطّه أثناء الكتابة، .. يا للكيبورد وما فعل.

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ـ الرّوائي لا يمدح ولا يذمّ، الروائي يعرض.

ـ في فن الرواية يمكنك إظهار الجانب السّيّئ من الأمر، يمكنك إظهار الخبث والشر والمُنْكَر عموماً، ولا يمكن لك كروائي أكثر من ذلك، تحديداً: لا يمكنك، لأنه لا يحق لك، نبذ الشر، أو حتى إنكار المُنكر، متى ما فعلتَ ذلك، لم تعد روائيًّا بالمعنى الفني والأدبي للكلمة.

ـ تدخل في تصنيف آخر، قد يكون أطيب اجتماعيًّا، وأحسن أخلاقيًّا، وقد لا يكون، قد تكون داعية، أو موظّف دعاية، المهم أنك خرجت من صفة الروائي.