كلاسيكو البطولة

بقلم: إبراهيم بكري | Thu, 2017-11-30 21:32

الظروف في الهلال والأهلي متشابهة، الزعيم جريح بعد خسارة النهائي الآسيوي والراقي مرتبك بعد الهزات الإدارية والتغييرات المفاجئة في صناعة القرار داخل النادي.

لا يمكن توقع نتيجة مباراة كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم الجمعة، اعتدنا على الإثارة والأداء المميز من الفريقين في مختلف المواجهات، المباراة الأخيرة التي جمعتهما كانت نهائي كأس الملك والتي فاز بها الهلال في ختام الموسم الماضي.

الأهلي المتصدر الحالي للدوري السعودي للمحترفين بـ24 نقطة لعب 11 مباراة، استغل انشغال الهلال بالبطولة الآسيوية لينفرد بالصدارة بفارق نقطي ضئيل يستطيع الهلال العودة مرة أخرى لصدارة الدوري من الخلال الفوز بجميع المباريات المؤجلة، يحتل الهلال المركز الثالث بـ 20 نقطة، لعب الفريق 8 مباريات.

يغيب عن الهلال أهم عناصره التهديفية إدواردو وعمر خربين، والأهلي يعاني دفاعياً بغياب معتز هوساوي والمحترف النيجيري أبوابونا، لكن يمتاز الهلال بوجود البديل المميز في الشق الهجومي، والأهلي يعاني من بداية الموسم من الضعف في الجانب الدفاعي، قد تكون لهذه الغيابات التأثير على نتيجة المباراة.

لا يبقى إلا أن أقول:

لا يمكن الجزم بأن بطولة الدوري في هذا التوقيت لصالح الأهلي أو الهلال، لكن هناك مؤشرات تقودك إلى معرفة الفريق الأقرب لتحقيق البطولة، فوز الهلال اليوم وفي جميع المباريات المؤجلة يجعلك تدرك أن الزعيم اقترب كثيراً من التتويج.

وفوز الأهلي لصالح الإثارة في الدوري السعودي من أجل تأخير حسم التتويج بالبطولة إلى الأمتار الأخيرة في ظل المنافسة المحصورة بين الزعيم والراقي.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل الكلاسيكو يكشف لنا هوية بطل الدوري؟!

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.