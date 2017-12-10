"لو لم يكن إخونجيًّا لودّ أن يكون إخونجيًّا"!

بقلم: فهد عافت | Sun, 2017-12-10 21:12

حسابات في تويتر، تعتمد قناة وموقع الجزيرة مصادر موثوقةً للأخبار!، و "ترتوت" لخاشقجي، وفيصل القاسم، و لمن هم على شاكلتهم!، و تعمى عيونها و تخرس ألسنتها نهائيًا عن أردوغان و قطر وجماعة الإخوان الإرهابيّة، تعمى عن مرسي الزناتي ولا تتورّع عن النيل من بهجت الأباصيري!.

ـ حسابات لا تدين حتى الحوثي!، و ليس لأصحابها تغريدة واحدة تؤازر أبطالنا في الحد الجنوبي، أو تترحّم على شهدائنا!.

ـ و إن شُتِمَت السعودية، طالبت السعوديين بالحلم والأخلاق والتّفهّم، و غمزت بالتّصهين كل سعودي يرى أن السعوديّة مبدأ وأولويّة!.

ـ و بالنسبة للإمارات "تحديدًا"!، أو البحرين أو مصر، فلا كلمة إيجابية من أي نوع!،..

ـ و كلّما أحسّت هذه الحسابات بأن أمرها، من فرط الحقد، اقترب من أنْ يُكشف، ذرّت في عيون "تويتر" رماد تغريدةٍ عائمة!، غالبًا عن خدمات الحجّ أو عن قدسيّة الحرمين الشريفين!.

ـ أصحاب مثل هذه الحسابات، إمّا أنهم "أخونجيّة"، و إمّا أنهم أغبياء و حمقى!، لأنّهم ما لم يكونوا "أخونجيّة" عيني عينك، و باختيار منهم، فهم "أخونجيّة" بحقد القلب و تفاهة العقل!.

ـ باختصار: ما دمت لا تطيق السعودية في قلبك، و تكره لها ما هي عليه من خير، و يغيظك أمر تقدّمها المهول نحو الخير و الجمال و الحياة، و لستَ "أخونجيًّا"، فكن "أخونجيًّا" و بايع المرشد و اخلص!، على الأقل تكسب شيكًا أو شقّة في تركيا!، "بلاش تخسر ذمتك و خلقك واحترام الناس و دنياك و آخرتك مع بعض ودفعة واحدة"!.

ـ و عبر تغريدات منفردة، أو تجمّع في "هاشتاق" يدافع عدد كبير من السعوديين عن وطنهم، عن سلامهم وأمانهم، عن "سلمانهم"، عن مليكهم و عن ولي عهده الذي يقود اليوم أعظم مسيرة تطهير وإصلاح و تنمية، فيأتيك من يتهمهم بخيانة العروبة!، و يأتيك من ينصحهم بالهدوء وضبط النفس!.

ـ يا هذا، اعلم أنّ ما تراه، كلّه أو معظمه، جاء مع و بعد الهدوء، و مع و بعد ضبط النفس!.

و أنّ السعوديين شأنهم شأن كل الأسوياء، يعرفون بفطرتهم، و بوعيهم، ما الذي يتوجّب عليهم فعله!.

ـ واسأل نفسك أنت يا "أبو التّريّث"، لماذا أُجْبِر المغرد السعودي على "الدفاع" أصلًا؟!، يدافع وهو أكثر جلالًا و شرفًا من أن يكون "مُتّهمًا"!، لولا بذاءة و قلّة أدب و غياب ذمّة وضمير الآخَر، المُتّهِم الذي نصّب نفسه قاضيًا، و منح نفسه الحق بالحكم علينا؟!.

ـ مسألة أنّ المملكة العربيّة السعوديّة دولة محافظة، وأنّ خطابها الرسمي اتّسم دائمًا، بالبعد عن التشنّج و "الطهبلة" الفارغة، هذا شيء يشرّفنا، و يحسب لنا، لكن مسألة استغلاله من قِبَل مرتزقة و مأجورين و مأفونين، أو حتى سذّج، في هذا العالم الافتراضي المفتوح تمامًا، مسألة مرفوضة، و لا بأس من لطع أصحابها على قفاهم، و قفا من خلّفوهم!. على الأقل ليظل بإمكان الخطاب الرسمي السعودي أن يبقى محتشمًا، ومُكْرَمًا عن الإسفاف!.

ـ أسوأ من يدافع عن الخير، هو ذلك الذي لم يُسعفه ظَرْفٌ و لم تُمَكّنه قوّةٌ مِنْ ارتكاب الشّر!.

ـ دفاع هذه النوعية من الناس عن الخير يكون مليئًا بغطرسة، و استعراض عضلات مُقرِف و مُقَزِّز، لا بجاحته تُطاق، و لا جُبنه يُحتَمَل!.

ـ باختصار: يكون دفاع هؤلاء عن الخير شَرًّا!، و هو شرّ أكثر خزْيًا من الشّرّ نفسه!،.

ـ ذلك لأنّه في كلّ شرّ، بيّن وصريح، شجاعة ما!، هذه الشّجاعة، و هي الجزء الوحيد الذي يمكنه أن يكون مخبوءًا في الشّر، كفضيلةٍ ضَلّت الطريق!، تغيب عن مثل هؤلاء الذين يدافعون عن الخير لعجزهم و قصورهم و ضعفهم عن أن يكونوا أشرارًا!.

تُنسب لأبي فراس:

"عرفتُ الشّرّ لا للشّرِّ لكن لتوقّيهِ..

فمن لا يعرف الشرَّ من الناسِ يقعْ فيهِ"!.