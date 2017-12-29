إعلام "خليجي 23"

بقلم: عوض الرقعان | Fri, 2017-12-29 22:22

إن الرأي أو الحديث عن الزملاء والإخوان الحاضرين في إعلام كأس الخليج الحالية.. قد يغضب بعضهم.. ولكن أتصور بأن لنا حرية الطرح كمشاهدين لهذا الكم الكبير من البرامج، وإن تراجعت المشاهدة كثيرًا عن ذي قبل بسبب برنامج اليوتيوب.. والقروبات في الواتساب..

والتي تأتي لك بالمختصر المفيد بشكل عام.. بدلاً من مقابلة الفضائيات والجلوس أمام شاشات التلفزيون بالساعات مثل السابق.. ولقد اتجه بعضهم في قناة الكأس بإحراج أفراد المنتخب السعودي، على الرغم من الرفض الواضح من قبل أفراد المنتخب الأخضر لمراسليهم.. إلا أن تعامل لاعبينا ومدربهم كانت قمة المسؤولية..

ولقد فرح بعضهم في الاستوديو الشعبي بهزيمة المنتخب الثالث السعودي والمطعم بلاعب واحد من المنتخب الأول، بخروجنا من الدور الأول، ولقد كان الفرح لدى هؤلاء بقدر الحضور الدائم للشخص منهم بالاستوديو لهذا أو ذاك.. بينما اجتهد الأخ غانم القحطاني مدير القناة الرياضية السعودية.. ولكن كالعادة فواز الشريف يجيب العيد ثم يعتذر.. فتارة تراه يقلد أفلاطون.. وفجأة يقلد فرعون.. ولقد خرج البرنامج في بعض لياليه من المطلوب منه..

وفي قنوات الكويت والإمارات كانت الجدية حاضرة.. باستثناء حديث الكابتن حمود سلطان الذي ـ والله ليس سخرية ـ لا أفهم بعض كلماته.. إذ يتكلم بسرعة وبصراحة، وكانت البرامج الرياضية في كل ليلة تتأثر من حيث ردة الفعل بين جماهيرنا بلعب مباريات الدوري السعودي.. فتختفي التعليقات والتغريدات عن كأس الخليج إذا لعب الدوري لدينا..

وهذا كان واضحًا في وسائل التواصل الاجتماعي.. فلا تعليقات ولا هم يحزنون.. بل إن مشروع ادعم ناديك خلال يومين طغى على متابعة استوديوهات الخليج..

وأتصور بعد خروج الأخضر.. وعودة النشاط للدوري السعودي بشكل أكبر.. ستفقد البطولة قوة المتابعة وحجم المغردين من قبل الجمهور السعودي..

ونتمنى أن نكون أفضل إعلاميًّا في كأس خليجي 24 القادمة، والتي ستلعب في الإمارات.. وأتصور أن المعلومة وصلت إليكم.. تحياتي!