حقق اللقب ولا تهديه لأحد

بقلم: سعد المهدي | Wed, 2018-01-03 22:00

بعض الأندية ينتهي طموحها عند اللعب في الدوري الممتاز حتى لو بعض المواسم، وأخرى تخطط من أجل البقاء فيه أطول مدة ممكنة، وغيرها يريد ترتيباً لائقاً في نهاية كل موسم لتتبقى أندية قليلة هدفها اللقب كل موسم.

قدر الأندية الكبرى في كل دوري ألا تقبل جماهيرها إلا أن تكون منافسة، وفرحتها الحقيقية عند الحصول على اللقب لا غيره في سلم الترتيب، لكن البطولة في كل موسم لا تنقسم إلى أربعة أو ثلاثة أو اثنين فهل يعني ذلك أن أنديتها تخذلها ما لم تحصل على اللقب أم أن الجماهير على خطأ؟

الهلال مرشح النقاد والجماهير للحصول على لقب الدوري هذا الموسم وهذا طبيعي فهو الأكثر تحضيراً واكتمالاً واستقراراً على أكثر من صعيد لكن ذلك قد يتغير في الجولات الأربع المقبلة التي تعد منعطفاً مهماً في مسيرة الدوري إذا ما استمر الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه الأهلي على الحال نفسه أو تقلص أكثر، فهل هذا يعني أن ثمة استعجالاً في الترشيح الجماعي المبكر للهلال أم استباقاً لحالة لا يتمناها بعضهم للتخفيف من وجعها؟!

الدوري ضعيف أو قوي مثير أو باهت كل ذلك لا معنى له في سجلات التوثيق البطولي لكن اللافت أن التقييم عادة حالة مزاجية أو ردة فعل وليس مبنياً على معايير، أما الغريب فهو حين يستدل على ضعف الدوري بالفارق النقطي بين الأول ومطارديه حين يكون كبيراً على الرغم من أن ذلك يمكن تفسيره بتميز المتصدر أكثر وبقاء منافسيه على حالة فنية جيدة وإن لم ترتقِ إلى المستوى ذاته في التنافس لأسباب لا ذنب لهم بها وتخص صاحب الصدارة.

الدوري الإنجليزي الأقوى عالمياً والأكثر إثارة في جولته الحادي والعشرين المانشستر ستي يتصدر بفارق أربع عشرة نقطة عن تشلسي الثاني، وفي الدوري الألماني في الجولة السابعة عشرة يتقدم البايرن ميونيخ فرق الدوري بإحدى وأربعين نقطة يليه شالكة بثلاثين نقطة فقط، وفي إسبانيا يتقدم برشلونة في الجولة السابعة عشرة بفارق نقطي قدره تسع نقاط عن أتلتيكو وفي هذه الدوريات الثلاث لم يطرأ أي تغيير على طبيعة التنافس ولا قوتها ولا جماهيريتها أو قيمتها الفنية!

ليس هناك أي فريق يحصل على أي مركز متقدم أو متوسط أو متأخر في الدوري إلا متأثر بنتائج المباريات الأخرى، بمعنى لو أراد أحد في نهاية كل دوري معرفة كيف حقق ناديه مركزه أياً كان سيجد نتائج غيره دفعته إلى الأمام وأخرى إعادته إلى الخلف دون أن يكون ما يجعله يشعر بالامتنان أو الغضب من أحد فالكل يلعب لنفسه وطبيعة الدوري تمنحك فرصة مواجهة كل خصومك وكل من واجهوه، عداد النقاط هو الفيصل دون منة من أحد أو ادعاء شرف المنافسة، يمكن القول هنا لا تكن كريماً أكثر من اللازم وتهدي اللقب لأحد آخر غيرك!