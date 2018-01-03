مُخ آينشتاين.. قلب شوبان.. وأُذُن فان غوغ!

بقلم: فهد عافت | Wed, 2018-01-03 22:01

هل كان "فان غوغ" عبيطًا، وأبلهًا، وناقص عقل حقًّا، حين قطع أُذُنه بشفرة حلاقة وأرسلها لحبيبته مُرفقةً بسطر: "هذه قطعة من جسدي.. احتفظي بها"؟!.

ـ طيِّب!، وماذا عن الحِسّ القومي البولوني تجاه "شوبان" بعد وفاته؟!، لا شيء يُذكر!، فقط قاموا بشق جثّته، وسرقة "قلبه"، لدفن القلب في بولونيا!. يا للنضال القومي!.

ـ الأمريكان بدورهم، أرسلوا "رأفتهم الهجّان" ليُدخِل يده في جمجمة آينشتاين لحظة وفاته، ويسرق "مخّه"!.

ـ ما زالت التجارب على "المخ" قائمة لمعرفة كيف كان يفكّر!، كما لا يزال "مخ" آينشتاين قابلًا للعرض، مقابل حفنة دولارات!.

ـ ربما كانت ميزة الأمريكان أنهم عرفوا حقيقتهم، قبل، وأكثر، من أي أحد آخَر، وإلّا فما معنى استعانة الحزبين الجمهوري والديموقراطي معًا، برسّام كاريكاتير، لرسم شعاريهما: فيل للجمهوري، وحمار للديمقراطي!. أحسن صنعًا!.

ـ ما اسم هذا الرّسّام؟، اسمه "توماس سانت". ما إنجازاته السابقة؟!، رسومات أسهمت في إلقاء القبض على بعض المجرمين والمطلوبين للعدالة!.

ـ يا للمفارقة: لم تكن أشهر لوحات "توماس ناست" إجابة، كان اسمها سؤالًا، فقد عُنْوِنَت بـ: "من الذي سرق نقود الناس؟!"، وكان الرسم عبارة عن عدد من الشخصيّات، متجاورة، وكل شخصية تشير إلى الأخرى على اعتبار أنها السارقة: الكل لصوص!.

ـ على الأقل فإن "فان غوغ" لم يسرق أحدًا في حياته، ولم يستأذن أحدًا في فنّه، سرق نفسه، ولم يأخذ غير إذنها و"أُذُنه"!.