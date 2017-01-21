اليوم.. ختام كرنفال الفروسية بـ 4 كؤوس ملكية

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 21 January 2017 - 00:00 am

انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات كرنفال كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثاني على التوالي، وذلك وسط حضور جماهيري غفير في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، وكانت الانطلاقة بأربعة سباقات رئيسية بداية من الأشواط السابع والثامن والتاسع والعاشر.

وشهد حفل كرنفال كؤوس الملوك حضورا جماهيريا غفيراً وتفاعلا مميزاً مع الفعاليات المصاحبة التي قدمت خلال الحفل، ومنها المعزوفات الوطنية التي قدمتها فرقة موسيقى الحرس الوطني، والألوان الشعبية التي قدمتها الفرقة الشعبية، بالإضافة إلى شاشات LED المتنقلة لعرض السباق والفعاليات المصاحبة للجمهور في المواقف الخارجية وساحات قسم العوائل، ومعرض رسومات الخيل الذي تضمن 12 صورة داخل بهو المنصة.

كما تضمنت الفعاليات ركن الرسومات العام (النحت، الرسم الجداري، الرسم بالرصاص أو الفحم، الرسم بأدوات مختلفة)، وركن رسومات للأطفال (التلوين، رسم الخيل)، بالإضافة إلى كتابة رسائل لجنود الوطن المرابطين على الحدود على لوح ثابت، وفعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح الطفل)، وعرض فيلم يحكي مسيرة راعي الكأس قبل بداية كل شوط، وكذلك عرض الكؤوس لحفل اليوم على منصة يمين البادوك، وعرض كأس الشوط في منطقة التتويج يسار البادوك قبل انطلاقة الشوط المخصص له بإخراج خاص، لوحة خلفية للكأس داخل البادوك، لوحة صغيرة لعرض مواصفات كل كأس.

وتستكمل اليوم السبت فعاليات كرنفال كؤوس الملوك بأربعة سباقات رئيسية على كؤوس الملوك: فهد، وخالد، وفيصل، وسعود ـ ييرحمهم الله ـ.



نتائج الأمس

الشوط العاشر: على كأس خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ على مسافة 1600 متر، تحت رعاية الأمير متعب بن عبدالله، وحقق الجواد (بإذن الله) للأسطبل الأبيض المركز الأول بزمن (1.38.37)، حيث تسلم الكأس أبناء الملك عبدالله، وتسلم السوط الذهبي الخيال مايكل برزلونا، والدرع والجلال للمدرب بدر سعود رزيق.

الشوط السابع على كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ لمسافة 1600 متر لجميع الدرجات إنتاج السعودية (الفئة الثانية) العمر أربع سنوات: توج الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بكأس المركز الأول ومبلغ 250.000 ريال بعد فوز الجواد (كافلة) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ بالمركز الأول، كما تسلم الخيال محمد الدهام السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب نيكولاس بكالارد الدرع والجلال.

الشوط الثامن على كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ لمسافة 1800 متر إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الثانية) العمر أربع سنوات فأكثر: وسلم الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لسلطان المنديل المسؤول الإداري للأسطبل الأخضر كأس المركز الأول ومبلغ 250 ألف ريال بعد فوز الجواد ( عنود الترابيع ) للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز بالمركز الأول، فيما تسلم السوط الذهبي الخيال أليكسس مورينو، وتسلم الدرع والجلال المدرب نواف المنديل.

الشوط التاسع: على كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ لمسافة 1400 متر لجميع الدرجات (الفئة الثانية) إنتاج السعودية، العمر أربع سنوات فأكثر: وتوج فيه الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز ، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بالكأس ومبلغ 250.000 ريال بعد فوز الجواد ( حايم ) بالمركز الأول، وتسلم السوط الذهبي الخيال عبدالله العضيب، وتسلم الدرع والجلال المدرب محمد الضفيان.

الشوط العاشر لمسافة 1600 متر لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر ثلاث سنوات: توج الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ، ومبلغ 400 ألف ريال بعد فوز الجواد " بإذن الله " لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ بالمركز الأول، وتسلم السوط الذهبي الخيال مايكل برزلونا، والدرع والجلال للمدرب بدر سعود رزيق.