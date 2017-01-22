المرحلة صعبة.. اللـه يكفينا شر الثالثة

الدمام ـ خالد الشايع | Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

وصف جمال العلي عضو شرف القادسية البيان الذي أصدارته إدارة ناديه أمس ضد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بغير المفهوم، مشيراً إلى أن إدارة النادي أدخلت الفريق الأول في نفق مظلم، لا يعرف كيفية الخروج منه.

وقابلت إدارة القادسية قرار لجنة الاحتراف برفض قيد البرازيلي إلتون جوزيه في كشوفات النادي بغضب شديد، وأصدرت بياناً إعلامياً شديد اللهجة أمس السبت، قالت فيه "إنها ستلجأ إلى الجهات القانونية المتخصصة لنقض القرار ".

وأشارت إدارة القادسية في بيانها إلى أن قرار الرفض جاء وفق الأهواء، ووعود الأصدقاء، قبل أن تطمئن جماهيرها على قانونية موقفها.

في المقابل، قال لـ"الرياضية" جمال العلي"إن إدارة القادسية تجاهلت الحديث عن الجانب الأهم، وهو تحديد بديل اللاعب إلتون جوزيه ".

وأضاف: "لم أفهم شيئاً من البيان، ولا أعرف ماذا سيحدث، فالنتيجة غير معروفة خاصة وأن الفريق يمر بأصعب مرحلة على الإطلاق ".

ويرى جمال العلي أن ناديه أصبح في موقف الصدام أمام اتحاد القدم بقوله: "القادسية وضع نفسه في موقف صدام أمام اتحاد القدم، ومن الممكن أن يتضرر الفريق كثيرا من ذلك.. لم يكن هناك داع للتصادم ".

وعرج العلي في حديثه عن أوضاع الفريق الأول في بطولة دوري المحترفين، بقوله: "الوضع لا يسر.. الفريق يعاني من مشاكل كثيرة لم تُحل من الموسم الماضي.. للأسف دخلنا في متاهة المدرب البرازيلي هيليو أنجوس، والله يكفينا شر الثالثة ".