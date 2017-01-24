العنزي ينتزع فضية العالم

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

انتزع الرامي السعـودي عطـاللـه العنزي، الميدالية الفضية والمركز الثاني، في البطولة العالمية للرماية، والتي أقيمت في النمسا، بمشاركـة 12 دولة هي: السعودية وفرنسا وألمانيا والمجر وسويـسرا وأستـراليـا وسنغـافـورة وهولندا واليابان وإيطاليا والدنمارك والبلد المستضيف النمسا.

وجاء فوز العنزي في مسابقـة المسدس، بعد أن حل أولاً في الدور قبل النهائي للمسابقة، فيما نال زميله سفر الدوسري المركز السابع في هذا الدور.

وتأتي المشاركة السعودية في البطولة العالمية للرماية، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في أذربيجان، منتصف مايو المقبل، ومثل السعودية في البطولة العالميـة لأسلحة ضغط الهواء 6 رماة هم: عطااللـه العنزي وسفر الدوسري ومحمد المالكي في مسابقة المسدس، والرماة عبدالرحمن الجحيدلي وفايز العنزي ومسفر العماري في مسابقة البندقية.