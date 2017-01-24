النهضة على درب المحترفين

الدمام ـ وليد الصيعري | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

لم يكن أحد يتوقع أن يعود النهضة للمنافسة بقوة على الصعود للدوري السعودي للمحترفين، بعد أن نجا بأعجوبة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، بسبب قضية نادي المجزل الشهيرة وعاد الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

كانت البداية مهزوزة مع انتخاب إدارة جديدة برئاسة حسن القحطاني.. الذي سرعان ما قدم استقالته، وبعد فترة من الفراغ الإداري والخلافات بين أعضاء الإدارة، عاد فيصل الشهيل لرئاسة النادي السماوي.

وكانت أهم القرارات إلغاء عقد الكرواتي فرانسيس مدرب الفريق والتعاقد مع الوطني يوسف الغدير، ونجح الأخير في قيادة الفريق للفوز في أول مباراة له عندما انتصر على الحزم ١-٠ في الجولة الماضية، وتوج عطاءه بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على نجران ٢-١.

استغل نادي النهضة فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فتعاقدت الإدارة مع ٦ لاعبين عن طريق الإعارة وهم: جابر الزيادي وتركي السفياني من الاتفاق، وخالد المغربي وعبدالرحمن القرني وعبدالرحمن الشهراني من القادسية، وأخيراً اللاعب عبدالله السلمان من التعاون.

أيضا دخل الفريق الأول في معسكر خارجي في قطر للاستعداد جيداً قبل استكمال منافسات دوري الدرجة الأولى.. لإبعاد اللاعبين عن الضغوطات وتجهيزهم فنياً ومعنوياً، وخاض الفريق عدة مباريات ودية.. وقف من خلالها المدرب الوطني يوسف الغدير على مستويات اللاعبين.

ويسعى الفريق النهضاوي إلى تحقيق أحد المراكز المتقدمة، لكي يخطف إحدى بطاقات التأهل لدوري جميل السعودي.