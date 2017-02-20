انسحاب العربي يؤهل النصر لمواجهة أحد

المدينة المنورة ـ ذياب الحجيلي | Tuesday, 21 February 2017 - 00:00 am

تأهلت فرق أندية أحد والنصر والاتحاد والهلال والأنصار والنور والهلال والفتح، إلى دور الثمانية من مسابقة كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة، عقب فوزها أمس في مباريات دور الـ 16.

وأقيمت أمس سبع مواجهات، فيما انسحب العربي من مباراته أمام النصر وتم تدوين نتيجة الانسحاب (20ـ0) لصالح النصر.

وأسفرت نتائج مباريات الأمس عن فوز أحد على الصفا بنتيجة (106ـ65 ) في المدينة المنورة، والاتحاد على الهداية بنتيجة كبيرة (131 ـ 48)، وحقق النور مفاجأة غير متوقعة بالفوز على الوحدة (66ـ62) في المباراة التي أقيمت في صالة رعاية الشباب بالقطيف.

وتأهل الأهلي على حساب فريق أبها بالفوز عليه (119ـ48)، وفاز الهلال على السلام (78ـ67)، ونجح الفتح أبرز المرشحين للقب في التأهل عبر بوابة الخويلدية وفاز عليه (66ـ41)، كما فاز الأنصار على النهضة (87ـ80).

وستقام منافسات دور الثمانية يوم الإثنين المقبل الذي يشهد ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، حين يستضيف فريق أحد نظيره النصر فيما يواجه الأهلي فريق الهلال ويلتقي الفتح بالأنصار، وفي المباراة الأخيرة يستضيف الاتحاد فريق النور.