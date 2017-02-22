مانشستر يونايتد يتأهل لدور الـ 16 للدوري الأوروبي

باريس - د ب أ | Wednesday, 22 February 2017 - 22:06 pm

صعد مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج)، عقب فوزه 1/0 على مضيفه سانت إتيان الفرنسي في إياب دور الـ32 للمسابقة اليوم الأربعاء.



وأحرز هنريخ مخيتاريان هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 17، بعدما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق زميله خوان ماتا.



واضطر مانشستر يونايتد للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، عقب طرد لاعبه إيريك بايلي لحصوله على الإنذار الثاني.



وكان الفريق الإنجليزي قد فاز 3/0 في مباراة الذهاب، التي جرت بملعب أولد ترافورد معقل يونايتد، يوم الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل للدور المقبل عن جدارة واستحقاق.