ميسي يقود برشلونة للفوز على أتليتيكو وتصدر الدوري الإسباني

مدريد - رويترز | Sunday, 26 February 2017 - 20:18 pm

أحرز ليونيل ميسي هدفاً حاسماً قرب النهاية ليقود برشلونة لفوز ثمين بنتيجة 2-1 على مضيفه أتليتيكو مدريد وانتزاع صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.



وتقدم رافينيا بهدف لبرشلونة في الدقيقة 64 بينما أدرك المدافع دييجو جودين التعادل لأصحاب الأرض بعد ست دقائق.



وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي سدد ميسي كرة ارتدت من الدفاع وتابعها من مدى قريب ليحرز هدف الإنتصار لبرشلونة.



وأصبح رصيد برشلونة 54 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطتين عن أشبيلية وريال مدريد الذي لعب 22 مباراة لكنه سيحل ضيفاً على فياريال في وقت لاحق اليوم ويتبقى له بعدها مباراة مؤجلة.



وبقي أتليتيكو في المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 24 مباراة.