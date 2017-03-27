القادسية.. الهدف المركز الخامس

خالد الشايع | Monday, 27 March 2017 - 00:00 am

اتفق ضيوف ندوة "الرياضية" على أن وضع الفريق الأول لكرة القدم يسير بشكل جيد في الدوري السعودي للمحترفين، بعد النتائج الجيدة التي حققها، غير أنهم أكدوا أيضا أن طموح الفريق يجب أن يكون أكبر في ظل الإمكانات المادية والفنية التي يمتلكها، وشدد محمد العتيبي المتحدث الرسمي للنادي، وصالح السرحاني لاعب القادسية وعضو مجلس الإدارة السابق، مع محمد الفرحان نجم القادسية السابق على أن الفريق يملك لاعبين على مستوى مميز ولكن كان يمكن أن يكون وضعه أفضل لو أنه لم ينتهج سياسة بيع اللاعبين خلال العقد الماضي.

تحدث ضيوف الندوة عن مشاكل النادي، والفوارق بين القادسية الآن وفي السابق، وعن توقعاتهم للانتخابات المقبلة التي ستجرى في رمضان المقبل، فيما يلي التفاصيل:

"الرياضية" (محور للنقاش): بداية، كمنتسبين لنادي القادسية، هل أنتم راضون عن نتائج الفريق ووضعة الحالي في الدوري؟

العتيبي (يرد): وضع الفريق يعتبر جيدا مقارنة بالبداية المتعثرة التي كان عليها، وضع الفريق يعتبر مطمئنا، صحيح لم نصل لمرحلة ضمان البقاء، ولكن عادة في مثل هذا الوقت يكون أكثر انغماسا في المنافسة على الهبوط.

الرياضية (مداخلة): هل يعني هذا أن طموحكم هو مجرب البقاء في دوري المحترفين؟

العتيبي (يرد) : لا، طموحنا هو الوصول للمركز الخامس، ولا يفصل بيينا وبين تحقيقه سوى أربع نقاط فقط.

الرياضية (محور للنقاش) : سؤال لمحمد الفرحان كلاعب سابق للفريق، هل تعتقد أن وضع الفريق مقنع؟

الفرحان (يرد): أتوقع أن لديه أفضل من ذلك، خاصة وأنه بدأ بداية متعثرة، ولكن مع البرازيلي أنجوس تحسنت النتائج، وسار الفريق من حسن لأحسن، والنتائج أمام الهلال والنصر والأهلي كانت واضحة، ولكن المشكلة كانت في المباراة الأخيرة أمام الخليج.

السرحاني (مداخلة): فعلا، وضع النادي مقارنة بالبداية أفضل بكثير، ولكن دائما القادسية في السنوات الأخيرة بلا ثبات في المستوى، ولم يصل لمرحلة المنافسة.

الرياضية (سؤال): ماالذي يمنعه من فعل ذلك، ليكون هدفه الفوز باللقب؟

السرحاني : يحتاج للاستقرار، النادي عندما تمر عليه إدارات مختلفة فتفكيرها لن يكون واحدا، قبل الإدارة الحالية مرت عدة إدارات مختلفة التفكير، النادي يتطلب أمورا كثيرة، أهمها الاستقرار الإداري والفني، والدعم المادي، فهل سنستمر على وضعية اللاعبين الأجانب وتجديد عقود اللاعبين الحاليين، أم سنعود مجددا لدوامة بيع العقود.

"الرياضية" (محور للنقاش): كانت بداية القادسية متعثرة، لماذا لم تكن هناك رؤية أكثر وضوحا، بدلا من التصحيح في وسط الموسم؟

العتيبي: ليس قضية اختيار قرارات صحيحة، ما حدث كان عدم توفيق ليس إلا، في نهاية المطاف، الجهاز الفني كان هو ذاته الذي قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي، وهو من قال إنه لو كان حمد الدوسري مدرب الفريق من البداية لنافس على البقاء، والآن من يمتدح أنجوس، هو ذاته من كان يمتدح الدوسري.

الرياضية : هل كانت هناك تدخلات في عمل حمد هذا الموسم، وبالتالي لم يتحقق النجاح ذاته، هو اشتكى من ذلك؟

العتيبي : حمد عاد ووضح ماكان يقصد، لو كان هناك أحد يتدخل في عمل حمد وهو ذاته الذي يتدخل في عمل أنجوس، "فالله يعطيه العافية" لأنه يقدم عملا جيدا جدا.



بيع النجوم

الرياضية (سؤال): من يشاهد قوائم الأندية المنافسة على اللقب يجد عددا كبيرا من لاعبي القادسية، لو كان هؤلاء النحوم بقوا في القادسية لكان الأقوى محليا، هل القادسية بوضعه الحالي غير قادر على الحفاظ على نجومه؟

الفرحان (يرد): هذا سبب رئيسي، من رحل من الفريق هو أفضل لاعبي السعودية، لو تعدهم لكونوا منتخبا، بيع اللاعبين كان مشكلة كبيرة للفريق، فاللاعبون كانوا الأفضل.

السرحاني (مداخله): عندما كنت في الإدارة كان عقد العبيد على وشك الانتهاء، وكان والده مصرا على عدم التجديد له، وكان يريد تأمين مستقبله بالدراسة، وتكلمت أنا معه وأقنعته بأن وضعه أفضل كلاعب، وزودنا مرتبه، والدفعة الأولى، والآن جددوا له مرة أخرى، أؤكد على أن ظاهرة البيع ليست سلبية، خاصة عندما يكون الفريق مجبرا على بيع اللاعب أو يذهب بالمجان.

العتيبي (مداخلة): كما حدث مع ماجد النجراني، علينا أن نكون أذكياء، أما أن نمدد للاعب أو نبيع عقده.



فوارق إدارية

الرياضية (محور للنقاش): خلال السنوات الماضية، تنوعت الإدارات وتغير اللاعبون في القادسية، ولكن هل هناك اختلاف في سياسة النادي؟

الفرحان (يرد): هناك تغيير كبير، وللأسف هو للأسوأ، ففي السابق لم تكن لدينا مطالب كبيرة، فلو طلب اللاعب من النادي مساعدة، لن يطلب ١٠٠ ألف، بل طلبات صغيرة، أما الآن فهم يطلبون مبالغ كبيرة، ومع أن الاحتراف حددت ٢،٤ مليون سنويا كحد أعلى، ولكن لا أحد يلتزم، وعقلية اللاعب لها دور كبير في ذلك، فهم كانوا يحبون الكرة، و يخلصون للشعار، أما اليوم، فيخلصون للمال فقط، لا يوجد لاعب في السعودية كلها، وليس في القادسية يستحق ٢،٤ مليون في السنة.

السرحاني : أتفق في ذلك، مع احترامي لبعض اللاعبين لا يتناقشون مع الإدارة، ويحول النقاش لوكيله، هذه أمور سلبية، ولابد من تخفيض المبلغ أكثر فنحن لدينا ٦٩ قضية في فيفا، بسبب تضخم الرواتب، وللأسف بعض الإدارات لا يهمها إلا نفسها، ولا تفكر في من سيأتي بعدها، بل إن البعض يغرق النادي في الديون لكي يورط الإدارة التي تأتي بعده، لا أحد لديه مثالية، فقط الهلال والأهلي تجد فيها إدارات تسلم النادي لمن يأتي بعدها بسلاسة.

الرياضة : هذا خطأ الهيئة العامة للرياضة، يجب أن لايتم تسليم النادي للإدارة الجديدة إلا بإبراء ذمة مالية من السابقة، يحدد كل التزامات النادي، لا أن يتم تسليمه بطريقة غامضة.

السرحاني : لو انتهت الإدارة الحالي مثلا بعجز كبير، لا يجب أن يتم السماح لها بالذهاب بسهولة، لابد أن يتم مسألتها، وأن تعلن كامل التفاصيل في الجمعية العمومية.



تضحم الرواتب

الرياضية (سؤال) : هناك شكوى من تضخم الرواتب، ماالذي يجبر الإدارة على أن ترضخ للاعبين؟

العتيبي (يرد): اللاعبون حاليا، يدفعون ثمن الاحتراف الأعرج الذي طبق لدينا، وكثير منهم مضللون حتى في مستوياتهم، فنحن نرى لاعبين يستلمون مبالغ ضخمة لا يستحقنها، وفي الوقت ذاته هناك لاعبون يستلمون مبالغ أقل من التي يستحقونها.

الرياضية (مداخلة): هناك بعض لاعبي القادسية يستلمون ٢٠٠ ألف شهريا، بينما قائد الفريق حسن جعفري يستلم ثمانية آلاف فقط؟

العتيبي : جعفري هذا هو عقده الأول، ولديه الآن عرض أفضل.

العتيبي (يواصل): الاحتراف الخاطئ يدفعه الوسط الرياضي، بما فيه المنتخب، نحن لا نعاني فقط من تضخم الرواتب، بل الجميع.

الرياضية (مداخلة): كيف لا يمثل مشكلة وأنتم تعانون عند تجديد عقد أي لاعب، الأندية الكبيرة الآن لا تستطيع التسجيل؟

العتيبي : مشكلتنا في بعض الوسطاء، الذين يوهمون أن اللاعب إن لم يجدد مع القادسية، فهناك خمسة رؤساء أندية ينتظرونه عند باب النادي، ولكن بسبب الزحام، أوقفوا سياراتهم في الشارع الجانبي، لهذا اللاعب يرفض العرض.



الموسم المقبل

الرياضية (محور للنقاش): هناك انتخابات مقبلة في شهر رمضان، هل حسمت الإدارة الحالية موقفها من الترشيح؟

العتيبي (يرد): حتى الآن لم يتحدد ذلك، في الأيام المقبلة سيتحدد ذلك.

الرياضية : هل هناك مايمنع من الاستمرار؟

العتيبي : رؤيتنا، سترى هل تستطيع أن تقدم شيئا للنادي في السنوات الأربع المقبلة.

الرياضية : الفرحان والسرحاني، هل أنتما مع استمرارها أم التغيير؟

الفرحان : أنا أفضبل استمرارها لإيجاد الاستقرار الإداري.

السرحاني : أنا مع الاستمرار، مع إدخال عناصر إدارية جديدة، فلا يوجد حاليا سوى عضوين فقط هما من يظهر، والبقية لا دور لهم، الإدارة لو لديها طموح في المراكز المتقدمه، يجب أن يستمروا مع التغيير، ولكن البقاء من أجل البقاء فلا نريده.

الإدارة في هذا الموسم بدأت تتصادم مع الأندية الأخرى، بدءا من الخليج ثم الفتح والاتفاق والفيصلي، ألا يضعف هذا من فرصها في الاستمرار؟

العتيبي يرد : الخليج هو من تصادم معنا، أما الفتح فلا مشكلة بيننا وبينه، فعلاقتنا مع المسيمير القطري فقط.

الرياضية : أيضا وصل التصادم لعبدالله البرقان، وطالبتم بإبعاده عن الرياضة.

السرحاني : للأمانة، الكل معرض للخطأ، البرقان قدم عملا خارقا يُشكر عليه، في السابق كانت الأندية تستغل اللاعبين وتهدر حقوقهم، أما الآن فاللاعب بات يحصل على حقوقه كاملة، أو يمنع النادي من التسجيل، وهذا أمر مثالي.

العتيبي : الخليج كان موضوعا بسيطا، أما الاتفاق فكانت ممازحة ولا نعلم كيف انقلبت بشكل جدي، الفتح ليس لنا علاقة معهم، بل مع المسيمير القطري.

الرياضية : الفتح يعتقد أن المسيمير كان مجرد كبري.

العتيبي (يرد): عليه أن يثبت ذلك، وأن يذهب للمحكمة.

الرياضية : وماذا عن الفيصلي وقضية أنجوس؟

العتيبي : أنجوس أحضر ورقة تنازل من رئيس النادي، لو كان هناك خلاف، لما أعطوه الورقه، نحن كنا اتفقنا مع توفيق روابح، ولكن فضلنا أنجوس، وهو استقال قبل أن نفاوضه، وعلى الفيصلي أن يثبت العكس.

الرياضية (نقطة أخيرة): الفئات السنية في النادي تعاني من نقص الملاعب، والاهتمام، في وقت يتم دفع الملايين للفريق الأول، لماذا هذا التجاهل؟

السرحاني : الفئات السنية تعاني منذ فترة طويلة، مع أنها هي المصدر، ولابد أن يُنظر لها، لكي تؤسس بشكل جيد.

الرياضية (مداخلة) : وصلت مكافآت الفوز لبعض المباريات ٣٠ ألفا، هذا المبلغ كان يمكن أن يوفر نفقات الفئات السنية طوال الموسم.

السرحاني : بالفعل، كانت ستكفيهم طوال الموسم.

العتيبي : في الأسبوع الماضي اجتمع رئيس النادي مع المشرف على الفئات السنية، وبعض اللاعبين، وستشاهدون تغييرا كبيرا في هذا الجانب.