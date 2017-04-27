سلوفينيا تجهز طائرة الأخضر للتضامن

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 27 April 2017 - 00:00 am

تغادر اليوم بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى سلوفينيا، لإقامة معسكر خارجي لمدة 10 أيام، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستقام خلال الفترة من 12 حتى 22 / 5 / 2017 في باكو بأذربيجان.

وتضم البعثة 14 لاعباً تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني، وهم: أحمد البخيت وخليل حجي وموفق المطيري وحسن الوثلان وعبد الله الزهراني، وأسعد عزوز وعمر النجراني وإبراهيم مجرشي ونواف البخيت ويوسف أبو عوف وسامي صامطي وهاني بالبيد وحسن عبد الباقي ومشاري القرشي.

يذكــــر أن المنتخــــب السعودي سيشــارك في منافسـات الكرة الطائـــرة بالدورة، ضمــن مجموعة تضم منتخبات قطر والمغرب والجزائر وإيران.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في اجتماعه أمس برئاسة عبد الهادي الحبابي، تعييـــن ناصـر الهاجري نائباً للرئيـــس ورئيســـاً للجنة التدريب والمنتخبات والشؤاطئ، بعد قبول اعتذار عبد الله العدوان الذي انتخب لرئاسة لجنة الحكام.

كما تم اختيار عبد الله أمين لرئاسة اللجنة الفنية، وعبد الرحمــن اليابـــس لرئاسـة لجنــة الانضباط وتطوير اللعبــة، كمـــا تم اعتماد نظام الدوري الممتاز بنظام الدوري من دورين بداية من الموسم المقبل.