مناورة تصحح أخطاء الأخضر الشاب أمام السنغال

الرياض- الرياضية | Tuesday, 23 May 2017 - 20:04 pm

استأنف المنتخب السعودي لدرجة الشباب تمارينه اليوم الثلاثاء بمدينة أنشون في كوريا الجنوبية، عقب خوضه أولى مبارياته في كأس العالم تحت 20 عامًا أمام منتخب السنغال والتي خسرها بهدفين مقابل لا شيء.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، عقبها قسّم الجهاز الفني للمنتخب الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية تمارين خفيفة عقبها اجتمع مدرب منتخبنا بهم للحديث حول الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الأخضر والسنغال وتصحيحها، في حين أجرت المجموعة الثانية تمارين الإطالة، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة في منتصف الملعب.



وتابع مران الأخضر الشاب عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم موسى الزياد، وحمد الصنيع.