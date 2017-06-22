ريبروف مديرا فنيا للأهلي لمدة عامين

جدة ـ عبدالغني الشريف | Thursday, 22 June 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة الأهلي التعاقد رسمياً مع المدير الفني الأوكراني سيرجــي ريبـــروف لتولي قيادة الفريق لمدة عامين خلفاً للسويسري جـروس. وأرسل الأوكراني ريبـروف موافقته الرسمية على عرض الأهلي مساء أمس بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، وسيصل إلى جدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتولي المهمة رسمياً.

وسيتقاضـــى الأوكرانــي وطاقمه الفني ما يقارب الثلاثة ملايين يورو لمدة عامين مع أفضلية للنادي الأهلي بالتجديد لعام ثالث.

وكان ريبروف قــد اجتمع مع اللجنة الفنية في لندن قبل أسبوعين وأعطى تصوره عن الفريق بعد مشاهدة عدة مباريات، وحدد المراكز التي تحتاج إلى التدعيم.

واشترط الاهلاويين على المدرب عدم احضار مدرب حراس ضمن الطاقم الفني بعد الاتفاق مع الاسباني فرنادو بيريز مدرب حراس مرمى الشباب بتوصية من الحارس الشبابي محمد العويس الذي انتقل مؤخراً إلى الأهلي.

وحدد المدرب ريبروف برنامج إعداد الفريق الكروي للموسم الجديد بالتنسيق مع المشرف على الفريق باسم أبو داود، حيث ستنطلق التدريبات في الأول من شهر يوليو المقبل على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في النادي وستكون البداية بالكشف الطبي ومن دون حضور اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى الفريق مع المغادرة إلى النمسا يوم 7 يوليو لإقامة معسكر لمدة 20 يوماً وسيكون المعسكر على مرحلتين الأولى بأحد ضواحي فيينا لمدة عشرة أيام وستكون للجانب اللياقي، فيما ستكون المرحلة الثانية بمدينة سالزبورج التي سيلعب الفريق فيها خمس مباريات ودية.