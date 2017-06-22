أستراليا تتعادل مع الكاميرون في كأس القارات

سان بطرسبرج - رويترز | Thursday, 22 June 2017 - 17:02 pm

سيطر التعادل الإيجابي بين أستراليا والكاميرون بالتعادل 1-1، في كأس القارات لكرة القدم اليوم الخميس، وهي نتيجة وجهت لطمة لآمال الفريقين في البطولة المكونة من ثمانية فرق في روسيا.



ووضع أندريه فرانك زامبو أنجيسا المنتخب الكاميروني في المقدمة في نهاية الشوط الأول، لكن هدف مارك ميليجان من ركلة جزاء في الدقيقة 60 منح نقطة لأستراليا في المجموعة الثانية في ملعب سان بطرسبرج الجديد.



وتلتقي أستراليا مع تشيلي في موسكو يوم الأحد القادم، وتلعب الكاميرون ضد ألمانيا في الوقت نفسه في سوتشي في الجولة الأخيرة للمجموعة.



لكن آمال أبطال أفريقيا وآسيا في احتلال المركزين الأول أو الثاني والتأهل للدور قبل النهائي تبدو ضعيفة، بعد خسارتهما أول مباراة في بداية الأسبوع.