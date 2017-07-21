انطلاق البطولة الفردية للبولينج في الخبر

الرياض ـ حمد الشغرود | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

انطلقت منافسات البطولة الفردية الحادية عشرة للاتحاد السعودي للبولينـج أمس الخمـــيـس والتي تحتضنها مدينة الخبر خلال الفترة من 26 وحتى 28 من شهر شوال الجـــاري على صالة فندق القصيبي.

وتشهد البطولة مشاركة جميع لاعبي النخبة، وعدد من اللاعبين المميزين يتقدمهم اللاعب الأمير محمد بن سلطان، وبدر وحسن آل الشيخ، وعمار طراد، وعادل البارقي، وعبد الله الدليجان، والحسن سقطي، وسلطان المصري.

وشارك في منافـــسات البطولة 65 لاعباً سعودياً لعب خلالها جميع اللاعبين 6 أشواط بالأدوار التمهيدية، وتستكمل اليوم الجمعة منافــــسات الأدوار التمهيدية بلعب 6 أشواط ليتأهل من خلالها 12 لاعباً للأدوار النهائية التي تلعب غداً السبت.

وأكد سعيد الشهراني، رئيس لجنة المسابقات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن النظام المتبع في البطولة الفردية الحادية عشرة جاء متوافقاً بشكل كبير مع ظروف اللاعبين المشاركين، بحيث تلعب منافسات الأدوار التمهيديـــــة للبطولة خلال يومي الخميس والجمعة.