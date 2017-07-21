شباب أخضر اليد يتجاوزون المغرب في مونديال العالم

الرياض - الرياضية | Friday, 21 July 2017 - 16:55 pm

تمكن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب من تحقيق انتصار تاريخي عقب تجاوزه نظيره المنتخب المغربي بنتيجة (29-19)، في المباراة التي جمعتهم ظهراليوم الجمعة على صالة حسان حرشة، وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للشباب المقامة منافساتها حالياً في الجزائر.



وأستطاع شباب الأخضر انهاء الشوط الأول لمصلحتهم متقدمين بفارق خمسة أهداف، حيث بدأت المباراة بينهما بشكل متكافئ وكانت النتيجة تشير للتعادل في معظم فترات الربع ساعة الأولى من الشوط، بعده بدأ الأخضر السعودي في التقدم بالنتيجة وتوسيع الفارق التهديفي حتى أنهى الشوط متقدماً بنتيجة (15-10).



وواصل الاخضر تقدمه في الشوط الثاني ووسع الفارق التهديفي إلى سبعة اهداف عند الدقيقة السادسة حينما وصلت النتيجة (19-12) مما أجبر مدرب المنتخب المغربي على استنفاذ الوقت المستقطع للملمة أوراقه، ولكن لاعبي الأخضر زادوا من الفارق التهديفي حتى وصل إلى عشرة أهداف عند الدقيقة 19 من عمر الشوط عندما وصلت النتيجة (26-16).



بعدها بدأ مدرب المنتخب السعودي فاضل آل سعيد بإراحة بعض اللاعبين الأساسين بعد أن اطمئن على نتيجة المباراة، وسارت باقي مجريات اللقاء بشكل متكافئ بين المنتخبين حتى انتهى بفارق عشرة أهداف وبواقع (29-19).



وبهذا الفوز قفز المنتخب السعودي الشاب للمركز الرابع في مجموعته الرابعة بالبطولة بعد أن حصد أول نقطتين له في سلم الترتيب العام لمجموعته بالدور الأول من البطولة، فيما بقي منتخب المغرب بدون أي نقطة في المركز السادس والأخير للمجموعة.



الهزاع : الفوز على المغرب مهم و نسعى لتحقيق الطموح

بارك موسى الهزاع مساعد مدرب المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد لكافة اللاعبين و الجهازين الفني و رئيس واعضاء الاتحاد السعودي لكرة اليد عقب تحقيق شباب أخضر اليد فوزهم الأول في مونديال العالم بالجزائر على المغرب في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة .



وقال الهزاع :" الفوز سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل في المباريات القادمة مشيراً في الوقت نفسه ان الطموح لن يتغير والهدف واحد وهو الوصول لأفضل مركز عالمياً لاسيما ان الفئات السنية في المنتخبات السعودية غابت ما يقارب ٢٠ عاماً عن المحافل العالمية ".



وختم الهزاع بقوله :" اشكر كافة ابنائي اللاعبين على المجهود الذي بذلوه و التركيز طوال الـ ٦٠ دقيقة واثمن رغبتهم في مسح الصورة التي ظهروا عليها منذ انطلاق المونديال لاسيما لقاء ايسلندا الذي غاب عنه التركيز" .

الشـايب : فوزنا مستحق و المغرب لم يكن ضعيفاً

اختلف علي الشايب حارس المنتخب السعودي للشباب مع من اشاروا الي ان فوز الأخضر على المغرب كان متوقعاً بسبب ضعف الأداء الفني للمنتخب المغربي .



وقال الشايب :" المغرب يتفوق علينا في البنية الجسمانية وهو منتخب منظم الا اننا حضرنا للقاء بشكل ممتاز فنياً ومعنوياً بجانب تطبيق تعليمات الجهاز الفني بقيادة الوطني فاضل آل سعيد ومساعده موسى الهزاع وايضاً تحفيز رئيس الاتحاد تركي الخليوي ".

وطمأن الشايب الجميع على اصابته التي أجبرته على الخروج في منتصف الشوط الثاني وقال :" الحمد لله انها اصابة بسيطة جداً وبإمكاني التواجد مع زملائي وانا رهن إشارة الجهاز الفني وسنحاول تقديم كل ما يرضي طموحاتنا و بإذن الله نصل للأهداف التي وضعها اتحاد اليد والتي اتينا من أجلها ".





ويلعب المنتخب السعودي الشاب لكرة اليد لدرجة الشباب مباراته الرابعة بمجموعته الرابعة في بطولة كأس العالم للشباب المقامة منافساتها بالجزائر أمام المنتخب الأرجنتيني، وذلك عند تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، على صالة حسان حرشة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة.



ويدخل شباب الأخضر اللقاء في مهمة لتحقيق الفوز وضمان بلوغ الدور الثاني من البطولة، حيث يمتلك شباب الاخضر نقطتين في رصيدهم تضعهم بالمركز الرابع للمجموعة، فيما يمتلك من منتخب الأرجنتين نقطة واحدة يحتل بها المركز الخامس.



ويسعى لاعبو أخضر اليد الشاب لتحقيق فوزهم الثاني بالبطولة والثاني على التوالي، وذلك بعد أن تجاوزوا منتخب المغرب امس الجمعة بنتيجة (29-19).