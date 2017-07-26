التعاون يتسلح بالسرعة واللمسة الواحدة

بريدة ـ الرياضية | Wednesday, 26 July 2017 - 00:00 am

كثّف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون، برنامج تحضيرات الفريق في معسكره الحالي المقام في فناربخشة التركية، وذلك بتدريبات صباحية ومسائية أمس الثلاثاء.

وتركزت تدريبات الفترة الصباحية على رفع المعدل اللياقي للاعبين وزيادة التحمل البدني، بعمليات الإحماء والجري حول الملعب والقفز فوق الحواجز وتمارين السرعات؛ ليطبق بعدها البرتغالي جوميز عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية بالتسديد على المرمى وبناء الهجمة، والضغط على حامل الكرة قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية بين اللاعبين. ‏فيما اشتملت الفترة المسائية على تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، الذين وضع لهم البرتغالي برنامجاً خاصاً لرفع معدلهم اللياقي، بعد انتهاء برنامجهم العلاجي مع الجهاز الطبي وانخراطهم في التدريبات الجماعية للفريق.