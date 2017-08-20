الاتحاد يعود بخماسية الفيحاء

عبد الغني عوض | Saturday, 20 August 2016 - 00:00 am

اكتسح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين. والفوز هو الأول لفريق الاتحاد هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن، في حين مني الفيحاء بهزيمته الثانية على التوالي، ويظل دون نقاط في المركز الـ 13 وقبل الأخير.



شوط ممل

بدأ التشيلي سييرا مدرب الاتحاد المباراة بطريقة 4/3/1/2 بالاعتماد على المحاور الثلاثة فهد الأنصاري وخالد السميري وعمار النجار، مع وجود فيلانويفا خلف فهد المولد ومحمود كهربا لاعبي المقدمة، في حين اعتمد الروماني كونستانتين جالكا مدرب الفيحاء على طريقة 4/3/2/1 في محاولة للضغط على الاتحاد وإجباره للعودة إلى نصف ملعبه عن طريق عبد الرحمن البركة وعبد الكريم القحطاني وعبد المجيد الرويلي.

وفي الدقيقة 30 منح البرتغالي أدميلسون دياز هدية مجانية للاتحاديين بتسجيله بالخطأ في مرماه ولكن سرعان ما نجح الفيحاء في تعويض الهدف عندما سجل الكوستاريكي جون رويز هدف التعادل (35).



شوط الأهداف

وفي الشوط الثاني، فاجأ الفيحاء الجميع بإحرازه الهدف الثاني عبر المهاجم التشيلي روني فرنانديز (60)، غير أن الاتحاد الذي أجرى مدربه سييرا تغييراً موفقاً بنزول أحمد العكايشي بديلاً لعمار النجار تمكن من تعديل النتيجة عن طريق التشيلي كارلوس فيلانويفا من كرة ثابتة (71)، قبل أن يصنع نفس اللاعب الهدفين الثالث والرابع اللذين سجلهما محمود كهربا وأحمد العكايشي (83 و85)، واختتم فهد المولد مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس (88) من ركلة جزاء.