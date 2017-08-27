ديمبيلي: سألعب مع أفضل لاعبي العالم

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 27 August 2017 - 22:24 pm

حط الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي اليوم الأحد الرحال في برشلونة واكتشف مقار النادي الكاتالوني الذي انتقل إليه مقابل 105 ملايين يورو بإستثناء المكافآت (تصل إلى 42 مليوناً)، مؤكداً أنه حقق "حلم طفولته" بالانضمام إلى برشلونة.





وقال ديمبيلي (20 عاماً) المنتقل من بوروسيا دورتموند لقناة النادي عشية التوقيع على العقد والتقديم رسمياً، "أنا سعيد جداً، سعيد بالقدوم إلى هنا، كان الانضمام إلى برشلونة حلماً دائماً، إنه حلمي مذ كنت طفلاً".





واوضح برشلونة في بيان أن ديمبيلي وصل إلى مطار برشلونة مساء الأحد وتوجه فوراً الى كامب نو، "واغتنم المناسبة لزيارة منشآت الملعب".





والتقطت لديمبيلي صور بقميص ناديه الجديد، وهو سيحل محل البرازيلي نيمار المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية (222 مليون يورو)، وسيرتدي قميصه الذي يحمل الرقم 11.





واضاف "سألعب مع افضل لاعبي العالم في أفضل ناد في العالم، أنا سعيد بوجودي هنا مع لاعبين كبار، ويتعين علي أن أحقق الإندماج مع الآخرين وتقديم أفضل ما لدي من أجل حصد أكبر عدد من الألقاب الممكنة مع برشلونة".





وسيوقع ديمبيلي على عقد مدته خمس سنوات إلى جانب النجم الإرجنتيني ليونيل ميسي الحاصل خمس مرات على الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، والقناص الأوروغوياني لويس سواريز.