السومة ينعش الأهلي قبل مواجهة الإيراني

جدة - أحمد اللوقان | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

شارك السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم في تدريبات فريقه مساء أمس الجمعة، بعد أن اكتفى بمران انفرادي أمس الأول بسبب تأخر وصوله إلى مدينة جدة قادما من الكويت عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

وكان الفريق الأهلاوي قد واصل تحضيراته أمس استعدادا للقاء بيرسبوليس الإيراني في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك بتدريبات مكثفة تحت إشراف الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق، الذي قسم اللاعبين إلى أربع مجموعات أخضعها إلى تدريبات لياقية وبدنية، ومن ثم أجرى مناورات صغيرة بالكرة.

وشارك في الحصة التدريبية جميع اللاعبين بحضور أعضاء الجهاز الإداري.