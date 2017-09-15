الفتح يجمد رصيد الرائد بهدف بيدرو

الأحساء - الرياضية | Friday, 15 September 2017 - 20:26 pm

حقق فريق الفتح أولى انتصاراته هذا الموسم، بعدما تغلب على ضيفه الرائد بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.



وسجل هدف الفتح الوحيد في المباراة اللاعب جواو بيدرو عند الدقيقة 37 من الشوط الأول.



وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده لثلاث نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد الرائد بلا رصيد في المركز الثالث عشر.