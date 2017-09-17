الكرة فلتت من يدي بسبب الرطوبة

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

قدم وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر اعتذاره للجماهير الصفراء بعد ولوج الهدف الأهلاوي في شباكه، مشيراً إلى أنه يتحمل كل المسؤولية في دخول هدف فيتفا في مرماه.

وأضاف: "حاولت الإمساك بالكرة لكن رطوبة القفازات جعلت الكرة تفلت من يدي وتدخل في المرمى".

وقال إن زملائي اللاعبين وعدوني بالتعويض في الشوط الثاني وبالفعل استطعنا تسجيل التعادل وحاولنا التقدم ولكن لم نستطع وفريق الأهلي فريق كبير ومنافس قوي والجو أثر فينا والرطوبة عالية.

وعن مستوى النصر في المباراة قال وليد إنها أول مباراة للأجانب معنا ونحتاح إلى الانسجام وفي قادم المباريات سيتعدل الوضع.