الأخضر يتجاوز البحرين بثلاثية

الرياض ـ خالد الرشيد | Thursday, 21 September 2017 - 00:00 am

جـــدد المنتخــــب السعودي للناشئين لكرة القدم آماله في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آســـيا للناشئين، والتي ستقام بماليزيا في سبتمبر من العام المقبل، عقب فوزه مساء أمس على المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء على ملعب نادي الرياض الذي يحتضن مواجهــات المجموعــة الأولى من التصفيات الآسيوية.

وسـيطر الأخضــر السعودي على مجريات المباراة وفرض أسلوب لعبه علــى الأحمـــر البحريني وأضاع العديد من الفرص المحققــه للتسجيل. ليحقــــــق الأخضر أول نقاطــــه الثلاث في المجموعــة الأولى، ويزيد من فرص تأهله إلى نهائيات كأس آسيا.