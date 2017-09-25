لن أغير خططي.. وجميع اللاعبين جاهزون

حمد الصويلحي متعب العبدالهادي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، استعداد فريقه من جميع النواحي الفنية واللياقية والبدنية؛ لخوض لقاء بيرسبوليس الإيراني مساء اليوم، ضمن ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2017، مشددًا على أحقية تواجد الفريقين في الدور نصف النهائي من البطولة؛ كونهما يمتلكان لاعبين مميزين، بالإضافة إلى تخطيهم الأدوار التمهيدية بكل جدارة واستحقاق.

وأضاف دياز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الإثنين في مقر إقامة بعثة الفريق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "الهلال مستعد لياقيًّا وفنيًّا وبدنيًّا؛ لخوض هذه المواجهة، والتي تُعد أهم لقاءات الموسم، فنحن نملك لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق، وتجاوز جميع الظروف للوصول إلى الهدف المطلوب".

وعن غياب نواف العابد عن اللقاء، قال: "العابد يخضع حاليًّا لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأتمنى أن يعود سريعًا للمشاركة، وأنا أعتمد على مجموعة كاملة، لا على لاعب واحد فقط، نمتلك البديل الجاهز القادر على سدّ أيّ غياب في صفوف الفريق، وجميع اللاعبين المتواجدين معنا في أبو ظبي جاهزون".

وأشار دياز إلى أن مباريات دوري أبطال آسيا تتسم بطابع اللعب السريع والضغط العالي، ونحن على أتم الاستعداد لخوض مثل هذه المباريات، وأضاف: "أفضل اللعب في مثل هذه المباريات القوية، ولن أغير النهج التكتيكي الذي أعتمد عليه".