"الأولمبية" تفتح باب الترشح لرئاستها

الرياض - الرياضية | Tuesday, 26 September 2017 - 17:24 pm

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017/2020م، وقد تم إرسال استمارات الترشح والحضور لأعضاء الجمعية العمومية، لحضور الجمعية العمومية غير العادية، والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الخميس 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م عند الساعة الواحدة ظهراً بقاعة المؤتمرات الكبرى في مقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مدينة الرياض.



هذا وسيتم خلال الجمعية العمومية غير العادية؛ انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، على أن تتوفر في المرشح الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية السعودية، وقواعد الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، وكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وقد حدد يوم الأحد 18/1/1439هـ الموافق 8/10/2017م عند الساعة الثانية ظهراً كآخر موعد لتسليم الاستمارات.