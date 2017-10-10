بانصر رئيسا للاحتراف والتحقيق مع شكري

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 10 October 2017 - 02:33 am

أصدر الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الإثنـــــين قـراراً بقبول اســـتقالة الدكتور خالد بانصـر من رئاسة لجنة الأخـــلاق والقيــــم، وتعيينه عضواً في مجلس إدارة اتحاد القدم، ضمن قائمة المديرين التنفيذيين ورئيساً للجنة الاحتـــراف وأوضاع اللاعبين.

كما أصدر الاتحاد قراراً يقضي بإعفاء خالد شكري الموظف في غرفة فض المنازعات، إثر رصد بعض التجاوزات القانونية عليه، وتشكيل لجنة برئاسة عبد الإلـه مؤمنة الأمـين العام للاتحـــاد، وعضوية فهد الشـــمراني المستشــار القانونـــي، ومحمــــــد الجارالله مديــــر الشؤون الإدارية، للتحقيق معه، والرفع بنتائج التحقيقات إلى الجهات ذات الاختصاص حسب ما تنص عليه الأنظمة في مثل هذه الحالات.