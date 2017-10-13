أخضر السهام يصل المكسيك

الدمام ـ الرياضية | Friday, 13 October 2017 - 00:00 am

وصل أمس الخميس لاعبو المنتخب السعودي للسهام مدينة "مكسيكو سيتي" المكسيكية؛ للمشاركة في بطولة العالم في المكسيك، والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 22 من أكتوبر الجاري بمشاركة 290 راميًا يمثلون 45 دولةً، وسيمثل المنتخب السعودي 3 لاعبين في منافسات القوس الأولمبي وهم: عبد الإله بن علي، فارس العتيبي، منصور علوي، ويدير الدفة الفنية الماليزي "ياب شونج لي".

ومن جهة أخرى، ستعقد الدورة الـ 52 من خلال اجتماعات وانتخابات المكتب التنفيذي واللجان العاملة في الاتحاد الدولي للسهام، وسيمثل الاتحاد السعودي للسهام أحمد الصومالي "المدير التنفيذي للاتحاد".

يذكر أن آخر مشاركة لأخضر السهام كانت في بطولة كأس العالم "المرحلة الرابعة" في ألمانيا، والتي شهدت تأهل لاعبي منتخب السهام السعودي لدور الـ 64 بجانب تألق الرامي منصور علوي، حيث حقق رقمًا شخصيًّا جديدًا.