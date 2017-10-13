اليوم انطلاق منافسات ودية السلة

الرياض ـ فهد البطاح | Friday, 13 October 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الجمعة البطولة الودية التحضيرية لأندية الدوري الممتاز لكرة السلة، والتي ستستضيفها صالة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، وستستمر منافساتها حتى العشرين من شهر أكتوبر الحالي، وسيشارك فيها عشرة أندية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية "أحد، السلام، الهلال، الأهلي، الاتحاد"، بينما تضم المجموعة الثانية "الفتح، الصفا، الوحدة، الأنصار، النصر"، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، كما سيتخلل البطولة منافسات 3X3، والتي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، وتأمل الأندية المشاركة في البطولة في أن تكون هذه البطولة تحضيرًا قبل انطلاق الدوري الممتاز، بجانب أنها فرصة لتجربة اللاعبين الأجانب.