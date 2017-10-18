مضر يواصل الصدارة.. والوحدة يعرقل الخليج

الدمام-الرياضية | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

واصل فريق مضر الأول لكرة اليد صدارة بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد بتحقيقه العلامة الكاملة، وذلك عقب فوزه المستحق على ضيفه العروبة بنتيجة 37ـ23 في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الدمام، ضمن الجولة "التاسعة" المقدمة من منافسات الدوري.

وعلى الصالة نفسها، تمكن الصفا من تجاوز الترجي بنتيجة 31ـ27 في لقاء حسمت نتيجته في الدقيقة الأخيرة.

وفي مكة.. تخطى الوحدة ضيفه الخليج بفارق هدف وحيد 22ـ21، بعد أن انتهى الشوط الأول 11ـ11.

ولم يلق الأهلي أي صعوبة في تجاوز مستضيفه العربي في اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 29ـ20، كما تمكن النور من العودة من الأحساء بنقطتين، بعد أن حقق الفوز على مستضيفه العدالة بنتيجة 42ـ28.